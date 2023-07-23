Закрытие границы с Россией нанесло удар по финской экономике

Отсутствие российских туристов привело к разорению финской торговой деревни (Outlet Village) Zsar неподалёку от пропускного поста Ваалимаа на границе с РФ. Об этом пишет Ilta-Sanomat.

Аутлет-деревня, представляющая международные бренды, открылась в 2018 году с расчётом на туристов из России. Инвестиции на первом этапе оценивались примерно в 40 миллионов евро. Но сначала грандиозные планы нарушила пандемия, а позже власти закрыли границы для российских туристов из-за СВО. Комплекс опустел, и в октябре прошлого года владельцы объявили о банкротстве.

"Чего не хватает, так это карусели, которая вращается сама по себе на ветру. Сейчас детская площадка похожа на какой-нибудь Чернобыль", — приводит издание слова управляющего недвижимостью Микко Томминена.

Он рассказал, что торговая деревня сохраняется в таком состоянии, чтобы была возможность немедленно её открыть. По его словам, на это было потрачено столько денег, что выбрасывать их не хочется. К тому же аутлет давал рабочие места, а сейчас многие жители лишились своего дохода.

"Это смертельный удар, когда не приходят русские", — заключил управляющий.