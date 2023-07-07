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7 июля, 10:00

Песков надеется, что ослепление русофобией в Финляндии пройдёт

Россия надеется на доброе будущее в отношениях с Финляндией и её народом после того, как ослепление русофобией в этой стране пройдёт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова финского лидера Саули Ниинистё о том, что уход финских компаний из России оказался неэффективным.

"Его (президента Саули Ниинистё. — Прим. Лайфа) выбирал народ Финляндии, который, кстати, нам очень близок и с которым нас объединяет очень доброе прошлое. И мы надеемся, что это также будет доброе будущее, после того как это ослепление русофобией или абсолютно надуманными русофобскими страхами в Хельсинки пройдёт", — подчеркнул представитель Кремля.

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Напомним, накануне Финляндия на неопределённый срок продлила действие ограничений на въезд россиян, а также на выдачу им туристических виз. Эти ограничения были введены ещё в сентябре 2022 года. Кроме того, с 10 июля страна ужесточает правила въезда для россиян: ограничения коснутся бизнесменов, владельцев недвижимости и студентов.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев
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