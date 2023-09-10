Россиянам запретили въезжать в ЕС с личными авто, смартфонами и косметикой
РБК: ЕК подтвердила запрет на въезд россиянам с личными смартфонами и авто
Европейская комиссия подтвердила запрет на въезд россиянам на зарегистрированных в РФ машинах, а также со смартфонами и другими личными вещами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разъяснения ЕК по антироссийскому санкционному законодательству.
"Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России", — говорится в разъяснениях.
В частности, запрещённым импортом являются провезённые на территорию Евросоюза легковые автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее чем десяти человек. Эти вещи подпадают под таможенный код 8703. Россиянам нельзя даже временно привозить в туристических целях косметику, смартфоны, чемоданы, ноутбуки, а также изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, туалетную бумагу, шампуни, зубные пасты, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты, фотокамеры. Все эти вещи перечислены в приложении XXI к ст. 3i.
Напомним, в конце мая в Германии начали арестовывать автомобили россиян, на которых они въезжают в страну. С этой проблемой столкнулись несколько граждан РФ. В Федеральной таможенной службе России порекомендовали пока повременить с поездками в Европу на личных автомобилях, а в российском МИД пообещали ответить на действия ФРГ. В июле в Германии первый россиянин вернул конфискованный из-за санкций автомобиль.
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