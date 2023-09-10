Россиянам запретили въезжать в ЕС с личными авто, смартфонами и косметикой

Европейская комиссия подтвердила запрет на въезд россиянам на зарегистрированных в РФ машинах, а также со смартфонами и другими личными вещами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на разъяснения ЕК по антироссийскому санкционному законодательству.

"Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России", — говорится в разъяснениях.