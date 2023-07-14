В Германии первый россиянин вернул конфискованный из-за санкций автомобиль

Живущий в Германии россиянин Иван Коваль, у которого в начале июня власти ФРГ конфисковали автомобиль Audi Q3 из-за антироссийских санкций, сообщил, что немецкая таможня согласилась вернуть ему машину. Это первый такой случай.

В беседе с "Фонтанкой" Коваль рассказал, что 13 июля ему пришло письмо из ведомства, в котором говорилось, что прокуратура разрешает забрать автомобиль. Уточняется, что Иван подключал к переписке с немецким ведомством своего адвоката.

"Вот час назад буквально адвокату пришло письмо из таможни Гамбурга, что прокуратура Гамбурга выдала распоряжение вернуть машину. Обоснования нет. Завтра утром пойду забирать", — пояснил он.