В Германии первый россиянин вернул конфискованный из-за санкций автомобиль
Живущий в Германии россиянин Иван Коваль, у которого в начале июня власти ФРГ конфисковали автомобиль Audi Q3 из-за антироссийских санкций, сообщил, что немецкая таможня согласилась вернуть ему машину. Это первый такой случай.
В беседе с "Фонтанкой" Коваль рассказал, что 13 июля ему пришло письмо из ведомства, в котором говорилось, что прокуратура разрешает забрать автомобиль. Уточняется, что Иван подключал к переписке с немецким ведомством своего адвоката.
"Вот час назад буквально адвокату пришло письмо из таможни Гамбурга, что прокуратура Гамбурга выдала распоряжение вернуть машину. Обоснования нет. Завтра утром пойду забирать", — пояснил он.
Напомним, в конце мая в Германии начали арестовывать автомобили россиян, на которых они въезжают в страну. С этой проблемой столкнулись несколько граждан РФ. В Федеральной таможенной службе России порекомендовали пока повременить с поездками в Европу на личных автомобилях, а в российском МИД пообещали ответить на действия ФРГ.
Getty Images / Thomas Lohnes