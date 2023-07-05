В Германии начали изымать машины россиян

В ведомстве объяснили, что ввоз пассажирских автомобилей из России в Евросоюз запрещён в соответствии со статьёй 3i Регламента 833/2014. И слово "ввоз" включает в себя любое перемещение машины. Несколько россиян уже столкнулись с конфискацией автомобилей. Один из соотечественников рассказал изданию, что его машину с российскими номерами арестовали 1 июня возле дома в Гамбурге. При этом до этого мужчина спокойно проехал Литву и Польшу. В Федеральной таможенной службе России в связи с обстоятельствами порекомендовали пока повременить с поездками в Европу на личных авто.