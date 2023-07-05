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5 июля, 15:40
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В Германии начали изымать машины россиян

Таможня Германии дала добро на арест личных автомобилей россиян

В Германии начали арестовывать автомобили россиян, на которых они въезжают в страну. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ Центральной справочной Главного управления таможни ФРГ.

В ведомстве объяснили, что ввоз пассажирских автомобилей из России в Евросоюз запрещён в соответствии со статьёй 3i Регламента 833/2014. И слово "ввоз" включает в себя любое перемещение машины. Несколько россиян уже столкнулись с конфискацией автомобилей. Один из соотечественников рассказал изданию, что его машину с российскими номерами арестовали 1 июня возле дома в Гамбурге. При этом до этого мужчина спокойно проехал Литву и Польшу. В Федеральной таможенной службе России в связи с обстоятельствами порекомендовали пока повременить с поездками в Европу на личных авто.

"ФТС предупреждает автолюбителей о возможных затруднениях при поездках в Германию", говорится в сообщении ведомства.

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Ранее посол РФ Сергей Нечаев обратился к россиянам из-за закрытия четырёх генконсульств в Германии. Дипломат подчеркнул, что принятое властями ФРГ решение ущемляет в правах сотни тысяч российских граждан, которые проживают в стране на постоянной основе, и основательно усложняет задачу по консульскому обслуживанию этих россиян.

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Freepik

Наталья Исакова
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