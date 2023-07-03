Посол РФ обратился к россиянам из-за закрытия четырёх генконсульств в Германии

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев рассказал россиянам о том, как будут работать оставшиеся в ФРГ консульские учреждения страны. Обращение опубликовано на сайте дипмиссии.

Из пяти генконсульств России в ФРГ четыре закрываются по требованию Берлина: это дипучреждения в Гамбурге, Мюнхене, Лейпциге и Франкфурте-на-Майне. После 31 декабря 2023 года в стране останется только одно генконсульство в Бонне и Посольство РФ в Берлине.

"Это не наш выбор. Разрушительный для российско-германских отношений шаг, предпринятый Берлином, вызывает глубокое сожаление", — подчеркнул Нечаев в заявлении на сайте посольства.

Посол обратил внимание на то, что принятое властями ФРГ решение ущемляет в правах сотни тысяч российских граждан, которые проживают в стране на постоянной основе, и основательно усложняет задачу по консульскому обслуживанию этих россиян. Основные проблемы, которые стоят сейчас перед Посольством РФ в Германии, имеют организационно-технический характер, уточнил Нечаев.

Работы генконсульств будут поэтапно сворачиваться, их функционал передислоцируют в Берлин и Бонн. Нечаев попросил россиян принять с пониманием ко времени, силам и средствам, которые потребуются российским дипломатам в Германии для организации полноценной работы в новых условиях.