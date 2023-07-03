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Опубликовано 3 июля 2023, 18:43
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Постпред Британии выступила в ООН против разрыва дипотношений с Россией

Постпред Британии при ООН: Разрыв дипотношений с РФ может вызвать сожаление

Постоянный представитель Британии при ООН Барбара Вудворд. Фото © ТАСС / ZUMA

Постоянный представитель Британии при ООН Барбара Вудворд. Фото © ТАСС / ZUMA

Разрыв дипломатических отношений Великобритании и России может вызвать сожаление, поскольку они могли бы быть полезными после завершения украинского конфликта. Так считает постоянный представитель Британии при ООН Барбара Вудворд.

"Было бы жаль снижать уровень дипотношений, потому что, когда настанет момент, когда Россия наконец уведёт свои силы с Украины, будет очень важно заново отстроить ситуацию, используя дипломатические отношения", — сказала она, комментируя соответствующее предложение зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

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Ранее российский политик написал статью для "Российской газеты" о тектоническом разломе мира. В ней помимо приостановки дипотношений с Великобританией Медведев предлагает "заморозить" диалог с Финляндией и Польшей, призывает расторгнуть зерновую сделку, а также рассуждает об ушедших с рынка РФ европейских компаниях.

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Ирина Фальке
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