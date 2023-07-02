Стало известно о планах Британии нарушить ядерную сделку

Страны Европы и Великобритания собираются впервые нарушить иранскую ядерную сделку, ссылаясь на бездоказательные обвинения в адрес Тегерана касательно поставок в Россию беспилотников. Об этом пишет газета Guardian.

Срок действия санкций ЕС в отношении иранской программы баллистических ракет истекает в октябре. Как утверждают источники агентства Reuters, ограничения хотят сохранить по трём причинам: из-за якобы использования РФ иранских дронов, вероятности передачи Тегераном Москве баллистических ракет, а также желания лишить Иран преимуществ ядерной сделки.

"Ожидается, что Великобритания и другие европейские державы впервые объявят о планах нарушить иранскую ядерную сделку 2015 года, когда подтвердят, что не собираются снимать санкции в отношении использования Тегераном ракет в октябре этого года, как того требует соглашение. <...> Обоснование, на которое ссылаются дипломаты ЕС и Британии, включает <...> продажу Ираном дронов России", — уточняется в публикации.