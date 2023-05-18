В США нашли, как побороть сотрудничество России и Ирана

Сенатор-республиканец Тед Круз предложил с помощью санкций противодействовать военно-техническому сотрудничеству между Россией и Ираном. В Гудзоновском институте в Вашингтоне он сообщил, что работает над поддержкой соответствующего законопроекта.

"Сотрудничество между Россией и Ираном масштабное, оно углубляется. Администрация Байдена даже не пытается этому противодействовать", — уверен Круз.

Законопроект обяжет администрацию президента противодействовать этому сотрудничеству с помощью существующих санкций, касающихся Украины, в отношении банков, нефтяных танкеров, самолётов, аэропортов, судов и верфей.