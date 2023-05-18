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18 мая, 00:58

В США нашли, как побороть сотрудничество России и Ирана

Сенатор Круз готовит законопроект по противодействию сотрудничеству РФ и Ирана

Сенатор-республиканец Тед Круз предложил с помощью санкций противодействовать военно-техническому сотрудничеству между Россией и Ираном. В Гудзоновском институте в Вашингтоне он сообщил, что работает над поддержкой соответствующего законопроекта.

"Сотрудничество между Россией и Ираном масштабное, оно углубляется. Администрация Байдена даже не пытается этому противодействовать", — уверен Круз.

Законопроект обяжет администрацию президента противодействовать этому сотрудничеству с помощью существующих санкций, касающихся Украины, в отношении банков, нефтяных танкеров, самолётов, аэропортов, судов и верфей.

США анонсировали новые санкции против России и Ирана

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Кроме того, документ предусматривает блокировку миллиардов долларов, которыми Иран располагает за рубежом. Тегеран не получит доступ к ним при заключении "ещё одной сделки по атому".

Ранее в США уже призывали беспокоиться из-за укрепления союза России и Ирана. Журналисты предлагали принять меры "по подрыву и противодействию антиамериканской российско-иранской оси", прежде чем национальным интересам Америки будет нанесён новый урон.

Артур Лапсаков
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