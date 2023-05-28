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28 мая, 09:32

Зеленский захотел ввести полувековые санкции против Ирана

Зеленский попросил Раду поддержать введение санкций против Ирана на 50 лет

Украина может ввести санкции против Ирана сроком на 50 лет. Соответствующий законопроект в Верховную раду внёс глава Незалежной Владимир Зеленский.

Как уточняется на сайте украинского парламента, проект уже направлен на рассмотрение в профильный комитет, а также депутатам для ознакомления. Теперь решение за парламентом. Как следует из приложения к законопроекту, при введении ограничений будут запрещены торговые операции с Ираном, прекратится транзит его товаров и граждан через территорию Украины.

Также Киев не будет исполнять экономические и финансовые обязательства по отношению к иранским гражданам. А ещё такие санкции подразумевают запрет на передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности, прекращение обслуживания электронных платежей иранцев.

В Иране осадили Зеленского за его просьбу о России

В Иране осадили Зеленского за его просьбу о России

Ранее украинский президент Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении более полусотни россиян и 220 российских и европейских компаний, среди которых ООО "Оборонрегистр", ООО "Инновационные технологии масел", Search Location Limited, 2GIS Local Search Limited, Navitel s.r.o., "Навител Украина" и другие.

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Getty Images / Artur Widak / NurPhoto

Николь Вербер
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