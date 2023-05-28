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28 мая, 03:50

В Иране осадили Зеленского за его просьбу о России

Пресс-секретарь МИД Ирана осудил Зеленского за просьбу перестать помогать РФ

Призыв украинского президента Владимира Зеленского к иранцам перестать поддерживать Россию либо Исламская Республика подвергнется ещё большей изоляции, делается для привлечения западного оружия. Так считает пресс-секретарь МИД Исламской Республики Нассер Канаани.

"Повторение ложных претензий президента Украины против Исламской Республики Иран гармонирует с пропагандистской и медийной войной антииранской оси против правительства и народа Ирана и делается с целью привлечь как можно больше оружия и финансовой помощи от западных стран", — приводит слова дипломата агентство ISNA.

В США нашли, как побороть сотрудничество России и Ирана

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Канаани уверен, что цель заявления президента Украины — организация политического шоу и отвлечение внимание общества безосновательными и бесполезными претензиями в адрес иранского народа.

Ранее в США назвали следующий город, который сдадут ВСУ. По данным обозревателей американской Military Watch Magazine, он находится к западу от Артёмовска.

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t.me / Zelenskiy / Official

Артур Лапсаков
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