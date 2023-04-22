КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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22 апреля, 11:35

МИД объявил о массовой высылке российских дипломатов из Германии

Германия массово высылает российских дипломатов, продолжая демонстративно разрушать отношения между странами, но Москва не оставит подобные действия без ответа. Об этом рассказали в МИД РФ.

"Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение", — уточнили в ведомстве.

Россия намерена дать зеркальный ответ на враждебные действия Берлина. Из страны вышлют немецких дипломатов, а также обяжут власти Германии существенно ограничить предельное число сотрудников диппредставительств в РФ. Уведомление об этом уже получил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр, подчеркнули в МИД.

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Ранее Лайф писал, что глава МИД Германии Анналена Бербок хочет выслать из ФРГ более 30 дипломатов РФ. Якобы они используют свой статус для получения сведений в военной области, сфере политики, экономики и науки. В МИД России уже пообещали дать ответ на "нездоровые шаги" Берлина, который "понравится Бербок".

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Wikipedia / Norbert Aepli

Татьяна Миссуми
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