МИД объявил о массовой высылке российских дипломатов из Германии
Германия массово высылает российских дипломатов, продолжая демонстративно разрушать отношения между странами, но Москва не оставит подобные действия без ответа. Об этом рассказали в МИД РФ.
"Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение", — уточнили в ведомстве.
Россия намерена дать зеркальный ответ на враждебные действия Берлина. Из страны вышлют немецких дипломатов, а также обяжут власти Германии существенно ограничить предельное число сотрудников диппредставительств в РФ. Уведомление об этом уже получил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр, подчеркнули в МИД.
Ранее Лайф писал, что глава МИД Германии Анналена Бербок хочет выслать из ФРГ более 30 дипломатов РФ. Якобы они используют свой статус для получения сведений в военной области, сфере политики, экономики и науки. В МИД России уже пообещали дать ответ на "нездоровые шаги" Берлина, который "понравится Бербок".