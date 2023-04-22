МИД объявил о массовой высылке российских дипломатов из Германии

Германия массово высылает российских дипломатов, продолжая демонстративно разрушать отношения между странами, но Москва не оставит подобные действия без ответа. Об этом рассказали в МИД РФ.

"Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение", — уточнили в ведомстве.