КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

21 апреля, 10:26

Министр обороны Германии счёл "совершенно нормальными" операции ВСУ в России

Министр обороны ФРГ Писториус допустил проведение операций ВСУ в России

Министр обороны ФРГ Борис Писториус допустил проведение операций украинской армии на территории России. По его словам, это "совершенно нормально".

"Это абсолютно нормально, что в подобных военных столкновениях сторона, на которую напали, продвигается на вражескую территорию, чтобы, например, отрезать пути снабжения", — отметил он в эфире телеканала ZDF.

Министр добавил, что пока не совершаются нападения на города и мирных жителей, это приходится "принимать как необходимость", несмотря на то что целью атак ВСУ являются именно люди.

Западные СМИ узнали, какое секретное российское оружие может подпортить работу ВСУ

Западные СМИ узнали, какое секретное российское оружие может подпортить работу ВСУ

Например, ранее Лайф рассказывал о погибшей жительнице Донецка. Трагедия произошла, когда украинская сторона открыла огонь по Куйбышевскому району города.

Обложка ©

ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров