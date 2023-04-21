Министр обороны Германии счёл "совершенно нормальными" операции ВСУ в России
Министр обороны ФРГ Писториус допустил проведение операций ВСУ в России
Министр обороны ФРГ Борис Писториус допустил проведение операций украинской армии на территории России. По его словам, это "совершенно нормально".
"Это абсолютно нормально, что в подобных военных столкновениях сторона, на которую напали, продвигается на вражескую территорию, чтобы, например, отрезать пути снабжения", — отметил он в эфире телеканала ZDF.
Министр добавил, что пока не совершаются нападения на города и мирных жителей, это приходится "принимать как необходимость", несмотря на то что целью атак ВСУ являются именно люди.
Например, ранее Лайф рассказывал о погибшей жительнице Донецка. Трагедия произошла, когда украинская сторона открыла огонь по Куйбышевскому району города.
ТАСС / AP / Mindaugas Kulbis