Министр обороны Германии счёл "совершенно нормальными" операции ВСУ в России

Министр обороны ФРГ Борис Писториус допустил проведение операций украинской армии на территории России. По его словам, это "совершенно нормально".

"Это абсолютно нормально, что в подобных военных столкновениях сторона, на которую напали, продвигается на вражескую территорию, чтобы, например, отрезать пути снабжения", — отметил он в эфире телеканала ZDF.

Министр добавил, что пока не совершаются нападения на города и мирных жителей, это приходится "принимать как необходимость", несмотря на то что целью атак ВСУ являются именно люди.