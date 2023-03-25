В МИД РФ пообещали ответ на "нездоровые шаги" Германии, который "понравится Бербок"
ТАСС: МИД России готов дать жёсткий ответ в случае высылки дипломатов из Германии
МИД России подготовил жёсткий ответ на шаги, планируемые немецкими властями по высылке российских дипломатов, и министру иностранных дел Германии Анналене Бербок "он понравится". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в российском внешнеполитическом ведомстве.
"У Бербок шпиономания. Жёсткий ответ на эти нездоровые шаги Берлина уже готов — ей понравится", — говорится в сообщении.
Напомним, 25 марта немецкое издание Focus сообщило, что Бербок намерена объявить персонами нон грата более 30 российских дипломатов. При этом в МИД Германии считают, что Москва в ответ на шаги Берлина, возможно, признает ещё большее количество немецких дипломатов нежелательными.
Также ранее стало известно, что Эстония объявила персоной нон грата ещё одного российского дипломата и предписала ему покинуть республику до 29 марта. Как говорится в заявлении МИД прибалтийской страны, россиянин "подрывал её безопасность и конституционный порядок".
VK / МИД России