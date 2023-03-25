"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

25 марта, 19:00

В МИД РФ пообещали ответ на "нездоровые шаги" Германии, который "понравится Бербок"

ТАСС: МИД России готов дать жёсткий ответ в случае высылки дипломатов из Германии

МИД России подготовил жёсткий ответ на шаги, планируемые немецкими властями по высылке российских дипломатов, и министру иностранных дел Германии Анналене Бербок "он понравится". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

"У Бербок шпиономания. Жёсткий ответ на эти нездоровые шаги Берлина уже готов — ей понравится", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 марта немецкое издание Focus сообщило, что Бербок намерена объявить персонами нон грата более 30 российских дипломатов. При этом в МИД Германии считают, что Москва в ответ на шаги Берлина, возможно, признает ещё большее количество немецких дипломатов нежелательными.

Бербок назвала условие для счастья во всём мире и опозорилась на Мюнхенской конференции

Бербок назвала условие для счастья во всём мире и опозорилась на Мюнхенской конференции

Также ранее стало известно, что Эстония объявила персоной нон грата ещё одного российского дипломата и предписала ему покинуть республику до 29 марта. Как говорится в заявлении МИД прибалтийской страны, россиянин "подрывал её безопасность и конституционный порядок".

Обложка ©

VK / МИД России

Наталья Исакова
  • Новости
  • МИД РФ
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров