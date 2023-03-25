В МИД РФ пообещали ответ на "нездоровые шаги" Германии, который "понравится Бербок"

МИД России подготовил жёсткий ответ на шаги, планируемые немецкими властями по высылке российских дипломатов, и министру иностранных дел Германии Анналене Бербок "он понравится". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

"У Бербок шпиономания. Жёсткий ответ на эти нездоровые шаги Берлина уже готов — ей понравится", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 марта немецкое издание Focus сообщило, что Бербок намерена объявить персонами нон грата более 30 российских дипломатов. При этом в МИД Германии считают, что Москва в ответ на шаги Берлина, возможно, признает ещё большее количество немецких дипломатов нежелательными.