Эстония высылает ещё одного российского дипломата

Эстония объявила персоной нон грата ещё одного российского дипломата и предписала ему покинуть страну до 29 марта. Как говорится в заявлении МИД прибалтийской страны, россиянин "подрывал её безопасность и конституционный порядок".

"Деятельность данного лица нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, и оно должно покинуть Эстонию до 29 марта", — говорится в заявлении ведомства.