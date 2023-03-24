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24 марта, 09:40

Эстония высылает ещё одного российского дипломата

Эстония объявила персоной нон грата ещё одного российского дипломата и предписала ему покинуть страну до 29 марта. Как говорится в заявлении МИД прибалтийской страны, россиянин "подрывал её безопасность и конституционный порядок".

"Деятельность данного лица нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, и оно должно покинуть Эстонию до 29 марта", — говорится в заявлении ведомства.

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А ранее в Эстонии задержали лидера движения Koos ("Вместе") Айво Петерсона, посетившего Донецк, а также гражданина России с эстонским видом на жительство. Им вменяется установлении связей, направленных против республики, и может грозить до шести лет тюрьмы.

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Александра Вишнякова
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