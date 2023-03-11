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10 марта, 21:04

В Эстонии задержали лидера местного движения "Вместе" и гражданина России

Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала лидера движения Koos ("Вместе") Айво Петерсона, ранее посещавшего Донецк. а также гражданина России с эстонским видом на жительство и одного местного политического активиста. Об этом сообщили в пресс-службе КАПО.

"Задержанные подозреваются в установлении связей, направленных против Эстонской Республики. Это предварительное подозрение, которое может измениться или уточниться в ходе процедуры. Среди задержанных двое граждан Эстонии и один гражданин России с видом на жительство в Эстонии. Одним из задержанных является Айво Петерсон", — указано в сообщении.

Имена двух других задержанных пока не раскрываются. Если эстонский суд признает их виновными в ведении деятельности против интересов страны, им может грозить до шести лет тюрьмы. Петерсон посещал Донецк в феврале 2023 года. Он мотивировал свой визит необходимостью составить объективную картину происходящего в Донбассе.

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Ранее сообщалось, что под Артёмовском погиб бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак, воевавший на стороне украинской армии в зоне проведения спецоперации. Он стал первым эстонцем, погибшим в ходе конфликта на Украине.

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Twitter / Politsei

Иван Косицын
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