В Эстонии задержали лидера местного движения "Вместе" и гражданина России

Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала лидера движения Koos ("Вместе") Айво Петерсона, ранее посещавшего Донецк. а также гражданина России с эстонским видом на жительство и одного местного политического активиста. Об этом сообщили в пресс-службе КАПО.

"Задержанные подозреваются в установлении связей, направленных против Эстонской Республики. Это предварительное подозрение, которое может измениться или уточниться в ходе процедуры. Среди задержанных двое граждан Эстонии и один гражданин России с видом на жительство в Эстонии. Одним из задержанных является Айво Петерсон", — указано в сообщении.

Имена двух других задержанных пока не раскрываются. Если эстонский суд признает их виновными в ведении деятельности против интересов страны, им может грозить до шести лет тюрьмы. Петерсон посещал Донецк в феврале 2023 года. Он мотивировал свой визит необходимостью составить объективную картину происходящего в Донбассе.