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7 марта, 14:30

Президент Эстонии не стал подписывать закон о сносе советских памятников

Президент Эстонии Алар Карис не стал подписывать закон, согласно которому в стране упрощалась процедура сноса советских памятников. Об этом сообщила канцелярия главы государства. Ранее поправки принял парламент страны.

Карис указал, что целью закона является запрещение и удаление из публичного пространства объектов, нарушающих правосознание общества или представляющих угрозу безопасности страны. Он заявил, что такие объекты определяются выражением, которое нельзя толковать однозначно.

По словам президента, в законе идёт речь об объектах, связанных с деятельностью советской власти. Он обратил внимание на то, что одна из статей предлагаемого закона неясна юридически и поэтому противоречит конституции.

Партия премьера Каи Каллас победила на парламентских выборах в Эстонии

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Ранее Лайф сообщал о том, что в городе Хороле Полтавской области демонтировали бюст советского генерала Ивана Третьяка.

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Getty Images / Alex Nicodim

Илья Суриков
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