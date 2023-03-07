Президент Эстонии не стал подписывать закон о сносе советских памятников

Президент Эстонии Алар Карис не стал подписывать закон, согласно которому в стране упрощалась процедура сноса советских памятников. Об этом сообщила канцелярия главы государства. Ранее поправки принял парламент страны.

Карис указал, что целью закона является запрещение и удаление из публичного пространства объектов, нарушающих правосознание общества или представляющих угрозу безопасности страны. Он заявил, что такие объекты определяются выражением, которое нельзя толковать однозначно.

По словам президента, в законе идёт речь об объектах, связанных с деятельностью советской власти. Он обратил внимание на то, что одна из статей предлагаемого закона неясна юридически и поэтому противоречит конституции.