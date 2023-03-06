Партия премьера Каи Каллас победила на парламентских выборах в Эстонии

Реформистская партия, которую возглавляет премьер-министр Эстонии Кая Каллас, победила на парламентских выборах в стране. Об этом сообщила республиканская избирательная комиссия.

"По последним данным, Реформистская партия набирает 31,5% голосов на выборах в парламент Эстонии, что гарантирует ей получение 37 мест в парламенте", — указано в сообщении.

Консервативная народная партия (EKRE), идущая на втором месте, набирает 16% и получает 17 мандатов, а третье место занимает Центристская партия с 14,8% голосов и 16 мандатами.

За Каллас проголосовало 31 255 избирателей, что стало рекордом парламентских выборов. Также в новый состав Рийгикогу вошли Социал-демократическая партия, партия "Отечество" (Isamaa) и либеральная партия "Эстония 200", которая прежде не была представлена в парламенте.