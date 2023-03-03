В Эстонии признались, что Западу становится сложнее сохранять единство по вопросу Украины
Премьер Эстонии Каллас: Становится сложнее сохранять единство Запада по Украине
Странам Запада становится сложнее сохранять единство относительно ситуации на Украине. Об этом в интервью газете Financial Times заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
"Потому что все хотят, чтобы эта война прекратилась, и есть вопрос по поводу того, что её действительно остановит. Если некоторые думают, что мы приложим это последнее усилие и затем нарисуем черту и не будем делать что-то ещё, это действительно вызывает беспокойство", — подчеркнула Каллас.
Как заметила политик, страны Прибалтики озабочены позицией ряда государств, которые готовы склонить Киев к началу переговоров с Москвой. К таковым она отнесла Францию и Германию, которым "нужно объяснять, что нужно сделать".
Ранее глава французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино заявил, что Западу становится сложнее скрывать правду о неудачах украинской армии на фронте, а также мнение самих украинцев о конфликте.
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