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3 марта, 09:07

В Эстонии признались, что Западу становится сложнее сохранять единство по вопросу Украины

Премьер Эстонии Каллас: Становится сложнее сохранять единство Запада по Украине

Странам Запада становится сложнее сохранять единство относительно ситуации на Украине. Об этом в интервью газете Financial Times заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Потому что все хотят, чтобы эта война прекратилась, и есть вопрос по поводу того, что её действительно остановит. Если некоторые думают, что мы приложим это последнее усилие и затем нарисуем черту и не будем делать что-то ещё, это действительно вызывает беспокойство", — подчеркнула Каллас.

Как заметила политик, страны Прибалтики озабочены позицией ряда государств, которые готовы склонить Киев к началу переговоров с Москвой. К таковым она отнесла Францию и Германию, которым "нужно объяснять, что нужно сделать".

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Ранее глава французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино заявил, что Западу становится сложнее скрывать правду о неудачах украинской армии на фронте, а также мнение самих украинцев о конфликте.

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Артур Белкин
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