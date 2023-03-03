В Эстонии признались, что Западу становится сложнее сохранять единство по вопросу Украины

"Потому что все хотят, чтобы эта война прекратилась, и есть вопрос по поводу того, что её действительно остановит. Если некоторые думают, что мы приложим это последнее усилие и затем нарисуем черту и не будем делать что-то ещё, это действительно вызывает беспокойство", — подчеркнула Каллас.