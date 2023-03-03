Западу становится сложно умалчивать о неудачах ВСУ на фронте, заявили во Франции

Западу становится всё сложнее скрывать правду о неудачах украинской армии на фронте, а также мнение самих украинцев о конфликте. Об этом заявил глава французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино.

Так политик прокомментировал слова украинского президента о том, что Соединённым Штатам для защиты НАТО от России придётся "посылать на войну своих детей". По словам Асселино, столь громкое заявление говорит о двух фактах, умалчивать о которых становится всё труднее.

"Во-первых, армия Украины теряет свои позиции в Бахмуте. Во-вторых, конфликт вызывает больше недовольства среди настроенных против России украинцев, так как они понимают, что Штаты цинично используют их как пушечное мясо", — написал Асселино в "Твиттере".

Французский политик добавил, что подобными заявлениями украинский лидер рискует подставить себя под "смертельный выстрел", который Вашингтон "припишет Путину".