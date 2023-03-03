Западу становится сложно умалчивать о неудачах ВСУ на фронте, заявили во Франции
Французский политик Асселино: Западу всё труднее скрывать неудачи ВСУ на фронте
Западу становится всё сложнее скрывать правду о неудачах украинской армии на фронте, а также мнение самих украинцев о конфликте. Об этом заявил глава французской партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино.
Так политик прокомментировал слова украинского президента о том, что Соединённым Штатам для защиты НАТО от России придётся "посылать на войну своих детей". По словам Асселино, столь громкое заявление говорит о двух фактах, умалчивать о которых становится всё труднее.
"Во-первых, армия Украины теряет свои позиции в Бахмуте. Во-вторых, конфликт вызывает больше недовольства среди настроенных против России украинцев, так как они понимают, что Штаты цинично используют их как пушечное мясо", — написал Асселино в "Твиттере".
Французский политик добавил, что подобными заявлениями украинский лидер рискует подставить себя под "смертельный выстрел", который Вашингтон "припишет Путину".
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов предрёк украинскому президенту Владимиру Зеленскому судьбу террориста Шамиля Басаева, который был ликвидирован российскими силовиками в 2006 году.
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