В Венгрии заявили, что Европе придётся принять позицию России
Премьер Венгрии Орбан: Для Европы проявлением силы станет принятие позиции России
Европе для мирного сосуществования придётся принять позицию России. Такое мнение озвучил в четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарскому изданию Weltwoche. В беседе с журналистами он порассуждал о том, чем европейский политик отличается от российского: цель первого заключается в том, чтобы граждане его страны могли жить как можно свободнее, а цель второго — сплотить свою страну.
"Мы должны принять эту точку зрения, потому что тогда возможно мирное сосуществование. В этом и будет заключаться проявление нашей силы, потому что такая военная нация, как Россия, никогда не станет уважать слабую страну", — отметил Орбан.
При этом венгерский премьер признался, что его пугает легкомыслие, с которым на Западе рассуждают о возможности поражения России. По словам Орбана, это чревато "геополитическим шоком" и "глобальным землетрясением", намного более фатальным, чем распад Югославии.
Ранее премьер Венгрии Орбан назвал важным план Китая по урегулированию конфликта на Украине. Он также призвал Москву и Киев к прекращению огня и началу переговоров.
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