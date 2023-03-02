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2 марта, 16:17

В Венгрии заявили, что Европе придётся принять позицию России

Премьер Венгрии Орбан: Для Европы проявлением силы станет принятие позиции России

Европе для мирного сосуществования придётся принять позицию России. Такое мнение озвучил в четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарскому изданию Weltwoche. В беседе с журналистами он порассуждал о том, чем европейский политик отличается от российского: цель первого заключается в том, чтобы граждане его страны могли жить как можно свободнее, а цель второго — сплотить свою страну.

"Мы должны принять эту точку зрения, потому что тогда возможно мирное сосуществование. В этом и будет заключаться проявление нашей силы, потому что такая военная нация, как Россия, никогда не станет уважать слабую страну", отметил Орбан.

При этом венгерский премьер признался, что его пугает легкомыслие, с которым на Западе рассуждают о возможности поражения России. По словам Орбана, это чревато "геополитическим шоком" и "глобальным землетрясением", намного более фатальным, чем распад Югославии.

Премьер Венгрии Орбан предложил создать "европейское НАТО" без США

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Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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