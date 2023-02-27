Орбан высказался о мирном плане Китая по Украине

Венгрия считает важным и поддерживает план Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Он призвал к прекращению огня и началу переговоров.

"Венгрия на всех международных форумах призывает к миру, я вижу, что большая часть государств поддерживает мир. Венгрия не может изолироваться от большей части мира... Поэтому мы считаем важным мирный план Китая и поддерживаем его", — сказал он, выступая в парламенте страны.