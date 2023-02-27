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27 февраля, 18:49

Орбан высказался о мирном плане Китая по Украине

Премьер Венгрии Орбан назвал важным план Китая по урегулированию конфликта на Украине

<p>Премьер-министр Виктор Орбан. Фото © ТАСС / AP / Olivier Matthys</p>

Премьер-министр Виктор Орбан. Фото © ТАСС / AP / Olivier Matthys

Венгрия считает важным и поддерживает план Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Он призвал к прекращению огня и началу переговоров.

"Венгрия на всех международных форумах призывает к миру, я вижу, что большая часть государств поддерживает мир. Венгрия не может изолироваться от большей части мира... Поэтому мы считаем важным мирный план Китая и поддерживаем его", — сказал он, выступая в парламенте страны.

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Напомним, 24 февраля Китай представил план по мирному урегулированию конфликта на Украине, в котором звучит призыв к Западу отказаться от менталитета холодной войны и односторонних санкций, а также напоминание о невозможности достижения региональной безопасности за счёт расширения военных блоков. В Европе эти идеи раскритиковали. К примеру, канцлер Германии Олаф Шольц нашёл в них изъян, а в Иране, наоборот, по достоинству оценили предложения Пекина.

Матвей Константинов
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