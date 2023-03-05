Байден заразил лидеров стран Балтии неверием в военное поражение России

Президент США Джо Байден во время поездки в Польшу надавил на лидеров прибалтийских государств из-за их чрезмерной антироссийской риторики по поводу конфликта на Украине. Об этом узнала американская газета The Wall Street Journal от знакомого с ходом переговоров источника.

"Байден во время недавнего визита в Варшаву оказывал в кулуарах давление на лидеров стран Балтии из-за их частых призывов к поражению России на Украине", — сказал собеседник издания.