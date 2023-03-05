Байден заразил лидеров стран Балтии неверием в военное поражение России
WSJ узнала о давлении Байдена на лидеров стран Балтии из-за их русофобии
Президент США Джо Байден на саммите "Бухарестской девятки". Фото © Facebook (запрещён в РФ) / Kancelaria Prezydenta RP
Президент США Джо Байден во время поездки в Польшу надавил на лидеров прибалтийских государств из-за их чрезмерной антироссийской риторики по поводу конфликта на Украине. Об этом узнала американская газета The Wall Street Journal от знакомого с ходом переговоров источника.
"Байден во время недавнего визита в Варшаву оказывал в кулуарах давление на лидеров стран Балтии из-за их частых призывов к поражению России на Украине", — сказал собеседник издания.
По его словам, из-за этих действий американского лидера у его коллег закрались сомнения относительно того, считает ли Вашингтон военное поражение России реалистичной целью. В статье отмечается также, что близкие союзники Украины в Восточной Европе выражают опасения из-за участившихся призывов к Киеву подготовиться к переговорам с Кремлём.
Напомним, 20 февраля Байден прибыл в Польшу после однодневного визита в Киев. Он выступил с речью в Варшаве и назвал спецоперацию испытанием для "демократий" США, НАТО и Европы. Также Байден обратился к россиянам со словами: "Вы нам не враги". А вот его отъезд из Польши был омрачён провалом в аэропорту.