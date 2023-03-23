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23 марта, 12:15

В Эстонии раскупили почти все билеты на премьеру "Чебурашки" на русском языке

В эстонской Нарве на русскоязычную премьеру "Чебурашки" продали почти все билеты

На премьеру российского фильма "Чебурашка" в эстонской Нарве были проданы почти все билеты. Об этом сообщила пресс-служба крупнейшей в стране сети кинотеатров Apollo.

"В среду на премьеру "Чебурашки" в Нарве были проданы почти все билеты в кинотеатре Apollo Kino Astri. Также запланированы ещё три сеанса в субботу и четыре в воскресенье", — говорится в сообщении.

Фильм демонстрируется на русском языке с эстонскими субтитрами. "Чебурашку" в республике показывают только в Нарве, населённой преимущественно русскими.

В Госдуме объяснили, почему Эстония разрешила прокат российского фильма "Чебурашка"

В Госдуме объяснили, почему Эстония разрешила прокат российского фильма "Чебурашка"

Ранее актёр Сергей Гармаш, сыгравший в фильме роль Гены, заявил, что об успехе "Чебурашки" говорит число посмотревших его зрителей. В феврале сборы самого кассового фильма России превысили шесть миллиардов рублей.

Обложка ©

"Чебурашка", режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Василий Куценко, Вячеслав Зуб / kino-teatr.ru

Никита Никонов
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