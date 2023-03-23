В Эстонии раскупили почти все билеты на премьеру "Чебурашки" на русском языке

На премьеру российского фильма "Чебурашка" в эстонской Нарве были проданы почти все билеты. Об этом сообщила пресс-служба крупнейшей в стране сети кинотеатров Apollo.

"В среду на премьеру "Чебурашки" в Нарве были проданы почти все билеты в кинотеатре Apollo Kino Astri. Также запланированы ещё три сеанса в субботу и четыре в воскресенье", — говорится в сообщении.