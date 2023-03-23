В Эстонии раскупили почти все билеты на премьеру "Чебурашки" на русском языке
В эстонской Нарве на русскоязычную премьеру "Чебурашки" продали почти все билеты
На премьеру российского фильма "Чебурашка" в эстонской Нарве были проданы почти все билеты. Об этом сообщила пресс-служба крупнейшей в стране сети кинотеатров Apollo.
"В среду на премьеру "Чебурашки" в Нарве были проданы почти все билеты в кинотеатре Apollo Kino Astri. Также запланированы ещё три сеанса в субботу и четыре в воскресенье", — говорится в сообщении.
Фильм демонстрируется на русском языке с эстонскими субтитрами. "Чебурашку" в республике показывают только в Нарве, населённой преимущественно русскими.
"Чебурашка", режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Василий Куценко, Вячеслав Зуб / kino-teatr.ru