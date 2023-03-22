Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 марта, 07:03

В Госдуме объяснили, почему Эстония разрешила прокат российского фильма "Чебурашка"

Депутат ГД Драпеко не считает, что показ "Чебурашки" в Эстонии приведёт к оттепели в отношениях с РФ

<p>Кадр из фильма "Чебурашка". Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/148810/foto/1313129/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Кадр из фильма "Чебурашка". Обложка © kino-teatr.ru

Прокат российского фильма "Чебурашка" в Эстонии не приведёт к оттепели в отношениях между странами, считает первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. В беседе с Ura.ru она предположила, что прибалтийская страна решила показать российское кино, так как не имеет собственных премьер.

"Это вполне разумные действия. У них, наверно, нечего показывать для детей, а у нас такой шикарный фильм, поэтому одобряем. Пусть смотрят", — сказала Драпеко.

При этом парламентарий не считает, что решение о показе "Чебурашки" в Эстонии свидетельствует об оттепели в отношениях с Россией. По мнению Драпеко, это локальный случай.

Гармаш — об успехе "Чебурашки": Число зрителей говорит само за себя

Гармаш — об успехе "Чебурашки": Число зрителей говорит само за себя

Ранее Министерство культуры Эстонии разрешило прокат "Чебурашки". Там не нашли "явных идеологических посылов" в кинокартине.

Напомним, самый кассовый российский фильм посмотрели даже в космосе. В феврале ленту показали на МКС.

Никита Никонов
  • Новости
  • Эстония
  • Кино и сериалы
  • Мировая политика
  • Поп-культура и Развлечения
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров