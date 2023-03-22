В Госдуме объяснили, почему Эстония разрешила прокат российского фильма "Чебурашка"
Депутат ГД Драпеко не считает, что показ "Чебурашки" в Эстонии приведёт к оттепели в отношениях с РФ
Кадр из фильма "Чебурашка". Обложка © kino-teatr.ru
Прокат российского фильма "Чебурашка" в Эстонии не приведёт к оттепели в отношениях между странами, считает первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. В беседе с Ura.ru она предположила, что прибалтийская страна решила показать российское кино, так как не имеет собственных премьер.
"Это вполне разумные действия. У них, наверно, нечего показывать для детей, а у нас такой шикарный фильм, поэтому одобряем. Пусть смотрят", — сказала Драпеко.
При этом парламентарий не считает, что решение о показе "Чебурашки" в Эстонии свидетельствует об оттепели в отношениях с Россией. По мнению Драпеко, это локальный случай.
Ранее Министерство культуры Эстонии разрешило прокат "Чебурашки". Там не нашли "явных идеологических посылов" в кинокартине.
Напомним, самый кассовый российский фильм посмотрели даже в космосе. В феврале ленту показали на МКС.