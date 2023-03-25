Бербок хочет выслать из ФРГ более 30 дипломатов РФ

Как сообщает издание Focus со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве, якобы российские дипломаты используют свой статус для получения сведений в военной области, сферах политики, экономики и науки для того, чтобы затем применить их в диверсиях и дезинформации. При этом отмечается, что германские власти понимают все последствия, которые может повлечь высылка. Между тем детали не публикуются. Указано, что меры планируются, однако не прямо сейчас.