Бербок хочет выслать из ФРГ более 30 дипломатов РФ
Focus: Глава МИД ФРГ хочет объявить персонами нон грата более 30 дипломатов РФ
Более 30 аккредитованных в Берлине российских дипломатов могут получить статус "нежелательных" на территории Германии. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Она не уточнила сроки объявления сотрудников РФ персонами нон грата.
Как сообщает издание Focus со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве, якобы российские дипломаты используют свой статус для получения сведений в военной области, сферах политики, экономики и науки для того, чтобы затем применить их в диверсиях и дезинформации. При этом отмечается, что германские власти понимают все последствия, которые может повлечь высылка. Между тем детали не публикуются. Указано, что меры планируются, однако не прямо сейчас.
Ранее Лайф писал, что Эстония высылает ещё одного российского дипломата. Как говорится в заявлении МИД прибалтийской страны, россиянин "подрывал её безопасность и конституционный порядок".
ТАСС / АР / Hadi Mizban