"Неловко смотреть": В Сети посмеялись над разницей в приёме Лаврова и Бербок в Индии

В Индии главу МИД РФ Сергея Лаврова ждал тёплый приём прямо у трапа самолёта, тогда как его немецкая коллега Анналена Бербок оказалась в полном одиночестве и сама разыскивала встречающих её. RT DE обратил внимание на эту деталь и показал видео.

Прибытие в Индию глав МИД РФ и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок. Видео © RT DE

В комментариях пользователи признались, что не видят ничего странного в неловкой ситуации с Бербок, так как "никто не приветствует поджигателя конфликта". А кто-то подчеркнул, что теперь ярко видно, что мы живём в новом мировом порядке.

"Но ведь нам всё время говорят, что Россия изолирована", — удивился другой пользователь.

"На это было действительно неловко смотреть!" — написал ещё один комментатор.