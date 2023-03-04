"Неловко смотреть": В Сети посмеялись над разницей в приёме Лаврова и Бербок в Индии
Пользователи посмеялись над разницей в приёме Бербок и Лаврова в аэропорту в Индии
В Индии главу МИД РФ Сергея Лаврова ждал тёплый приём прямо у трапа самолёта, тогда как его немецкая коллега Анналена Бербок оказалась в полном одиночестве и сама разыскивала встречающих её. RT DE обратил внимание на эту деталь и показал видео.
Прибытие в Индию глав МИД РФ и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок. Видео © RT DE
В комментариях пользователи признались, что не видят ничего странного в неловкой ситуации с Бербок, так как "никто не приветствует поджигателя конфликта". А кто-то подчеркнул, что теперь ярко видно, что мы живём в новом мировом порядке.
"Но ведь нам всё время говорят, что Россия изолирована", — удивился другой пользователь.
"На это было действительно неловко смотреть!" — написал ещё один комментатор.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров с 1 по 2 марта находился в Нью-Дели для участия в совещании министров иностранных дел "Большой двадцатки". Так, представляющую Германию Анналену Бербок встретил лишь немецкий посол и дежурный по аэропорту. Всего около 40 делегаций из разных стран прибыли в Индию. По итогам встречи участники согласились по всем пунктам итогового документа, кроме тех, которые касаются Украины.