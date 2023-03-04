"Здесь никого нет": Бербок в Индии встретили только посол и дежурный по аэропорту
Прилетевшую в Индию Бербок не встретил никто из официальных лиц страны
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с рабочим визитом в Индию, но сразу же всё пошло не по плану: вместо ожидаемой официальной делегации, её встретил лишь немецкий посол и дежурный по аэропорту.
Анналена Бербок прилетела с визитом в Индию, но её никто не встретил. Видео © Twitter / Levi_godman
Кадры с места встречи быстро распространились в социальных сетях. На них видно, что, ещё не сойдя с трапа самолёта, Бербок начала озираться по сторонам в поисках встречающих. Как оказалось, вместо традиционной делегации из официальных лиц немецкого дипломата встретил посол Германии в Индии и дежурный по аэропорту. Удивление и шок глава немецкого МИД пыталась спрятать под натянутой улыбкой.
"Добрый день, господин посол. Здесь никого нет", — обращается министр на кадрах к немецкому дипломату.
Twitter / Levi_godman