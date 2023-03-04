"Здесь никого нет": Бербок в Индии встретили только посол и дежурный по аэропорту

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с рабочим визитом в Индию, но сразу же всё пошло не по плану: вместо ожидаемой официальной делегации, её встретил лишь немецкий посол и дежурный по аэропорту.

Кадры с места встречи быстро распространились в социальных сетях. На них видно, что, ещё не сойдя с трапа самолёта, Бербок начала озираться по сторонам в поисках встречающих. Как оказалось, вместо традиционной делегации из официальных лиц немецкого дипломата встретил посол Германии в Индии и дежурный по аэропорту. Удивление и шок глава немецкого МИД пыталась спрятать под натянутой улыбкой.