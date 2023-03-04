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4 марта, 07:47

"Здесь никого нет": Бербок в Индии встретили только посол и дежурный по аэропорту

Прилетевшую в Индию Бербок не встретил никто из официальных лиц страны

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла с рабочим визитом в Индию, но сразу же всё пошло не по плану: вместо ожидаемой официальной делегации, её встретил лишь немецкий посол и дежурный по аэропорту.

Анналена Бербок прилетела с визитом в Индию, но её никто не встретил. Видео © Twitter / Levi_godman

Кадры с места встречи быстро распространились в социальных сетях. На них видно, что, ещё не сойдя с трапа самолёта, Бербок начала озираться по сторонам в поисках встречающих. Как оказалось, вместо традиционной делегации из официальных лиц немецкого дипломата встретил посол Германии в Индии и дежурный по аэропорту. Удивление и шок глава немецкого МИД пыталась спрятать под натянутой улыбкой.

"Добрый день, господин посол. Здесь никого нет", обращается министр на кадрах к немецкому дипломату.

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Обложка ©

Twitter / Levi_godman

Оксана Попова
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