"Вы говорите от своего имени": Макрона раскритиковали за слова о поддержке Украины

Слова французского президента Эмманюэля Макрона вызвали бурное обсуждение среди пользователей "Твиттера". В публикации он заявил, что Франция — на стороне Украины, выступает за мир и победу. Люди не согласились с ним и считают, что лидер страны не выражает настоящую позицию народа.

"Французы не хотят участвовать в этом конфликте, он нас не затрагивает", — написал один из пользователей.

"Вы говорите от своего имени, но не от имени всех французов", — сказал ещё один.

"Пора провести референдум, хотят ли французы продолжать поддерживать Украину", — предложил комментатор.

"Вы поставляете оружие и продлеваете конфликт, а не выступаете за мир", — отметил другой пользователь.