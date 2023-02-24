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24 февраля, 09:27

"Вы говорите от своего имени": Макрона раскритиковали за слова о поддержке Украины

Пользователи Twitter обрушились с критикой на Макрона за заявление о поддержке Украины

Слова французского президента Эмманюэля Макрона вызвали бурное обсуждение среди пользователей "Твиттера". В публикации он заявил, что Франция — на стороне Украины, выступает за мир и победу. Люди не согласились с ним и считают, что лидер страны не выражает настоящую позицию народа.

"Французы не хотят участвовать в этом конфликте, он нас не затрагивает", — написал один из пользователей.

"Вы говорите от своего имени, но не от имени всех французов", — сказал ещё один.

"Пора провести референдум, хотят ли французы продолжать поддерживать Украину", — предложил комментатор.

"Вы поставляете оружие и продлеваете конфликт, а не выступаете за мир", — отметил другой пользователь.

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Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что члены НАТО не сумели понятно объяснить свои намерения, поэтому Россия сочла их экспансионистскими.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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