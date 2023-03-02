Страны "Большой двадцатки" не согласовали финальный документ из-за Украины

Главы МИД стран "Большой двадцатки" (G20) по итогам встречи в Индии согласились по всем пунктам итогового документа, кроме тех, которые касаются Украины. В частности, их не поддержали министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Цинь Ган. Это следует из финального документа, опубликованного по итогам встречи.

"Все министры иностранных дел G20 согласились с пунктами 1, 2 и пунктами с 5 по 24. <...> Пункты 3 и 4 этого документа, взятые из декларации лидеров G20 на Бали (15–16 ноября 2022 года), были согласованы всеми странами-членами, за исключением России и Китая", — говорится в нём.

Лавров в ходе пресс-конференции подтвердил, что согласовать финальный документ не удалось. По его словам, западные власти продолжают выдвигать на передний план проблему вокруг Украины, которую подают "под соусом так называемой "российской агрессии". Вместе с тем они настаивали на встрече на воспроизведении текста пунктов 3 и 4, полностью игнорируя аргументы Москвы о том, что с ноября 2022 года произошло много событий. В частности, Лавров отметил признания властей Германии, Франции, а также бывшего и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского в том, что никто не собирался выполнять Минские договорённости и подписали их с целью накачивать Незалежную оружием для подготовки к войне с РФ. Вместе с тем, добавил Лавров, главы МИД G20 отказывались принять взрывы на газопроводах "Северные потоки".

"Наш призыв к тому, чтобы отразить в документе необходимость беспристрастного честного расследования, категорически отвергался нашими западными партнёрами", — добавил российский министр.