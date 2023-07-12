В МИД РФ пригрозили Германии ответом на изъятие автомобилей у россиян

Россия отреагирует должным образом на действия Германии по изъятию частных авто у россиян. Об этом заявила в интервью журналу "Международная жизнь" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вне зависимости оттого, идёт ли речь об элементарной юридической безграмотности отдельных германских чиновников, неспособных разобраться в хитросплетениях еэсовского законодательства, или о сознательной линии Берлина в свете не прекращающихся в ЕС спекуляций вокруг поиска псевдоправовых оснований для изъятия российских активов, подобные действия не останутся без нашей должной реакции", — подчеркнула Захарова.

По её словам, российская сторона уже потребовала от Берлина немедленно прекратить изъятие частных автомобилей у россиян, вернуть им собственность и возместить ущерб.