В МИД РФ пригрозили Германии ответом на изъятие автомобилей у россиян
МИД РФ: Москва ответит на действия Германии по изъятию автомобилей у россиян
Россия отреагирует должным образом на действия Германии по изъятию частных авто у россиян. Об этом заявила в интервью журналу "Международная жизнь" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вне зависимости оттого, идёт ли речь об элементарной юридической безграмотности отдельных германских чиновников, неспособных разобраться в хитросплетениях еэсовского законодательства, или о сознательной линии Берлина в свете не прекращающихся в ЕС спекуляций вокруг поиска псевдоправовых оснований для изъятия российских активов, подобные действия не останутся без нашей должной реакции", — подчеркнула Захарова.
По её словам, российская сторона уже потребовала от Берлина немедленно прекратить изъятие частных автомобилей у россиян, вернуть им собственность и возместить ущерб.
Напомним, ранее стало известно, что в Германии начали арестовывать автомобили россиян, на которых они въезжают в страну. Один из соотечественников рассказал, что его машину с российскими номерами арестовали 1 июня возле дома в Гамбурге. При этом до этого мужчина спокойно проехал Литву и Польшу.
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