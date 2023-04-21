КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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21 апреля, 19:52

Захарова попросила главу Минобороны ФРГ запомнить слова об ударах ВСУ по России

Министру обороны Германии Борису Писториусу стоит запомнить свои слова о приемлемости ударов ВСУ по России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все запомнили? "Ограниченные удары — приемлемая тактика". Борис, вы тоже не забывайте своё выражение. В любом случае я напомню", — написала она в телеграм-канале.

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Дипломат задалась вопросом, не узнало ли Минобороны ФРГ о том, кто совершил теракт в отношении газопроводов "Северный поток". Захарова предположила, что это тоже "приемлемая тактика ограниченных ударов" по уничтожению важного для Берлина инфраструктурного проекта.

"Или старший брат по НАТО не разрешает интересоваться, что же там произошло?" — добавила она.

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Напомним, ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус допустил проведение операций украинской армии на территории России. Немецкий министр счёл это "совершенно нормальным".

Обложка ©

t.me / Мария Захарова

Артур Лапсаков
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