Российский политолог объяснил последствиями ковида безумие министра обороны ФРГ

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов увидел признаки безумия в заявлении министра обороны Германии о проведении специальной военной операции ВСУ на территории России. Как заявил политолог в беседе с Лайфом, оценивать паранойю европейских политиков становится всё сложнее, тем более что они зачем-то дискредитируют сами себя.

"Мне вообще кажется, что они с ума все посходили. Какие-то абсолютно неадекватные заявления делают, которые не соотносятся с официальной позицией Берлина о том, что Германия не участвует в этом конфликте. С их слов выходит, что Германия как раз участвует, координирует действия, поставляет танки. Чем это всё для них закончится, я не знаю", — развёл руками Мартынов.

И всё-таки у политолога нашлась версия, как объяснить "самоубийственные" заявления Берлина. Пусть и весьма неожиданная.

"Возможно, это последствия эпидемии коронавируса, который, как известно, является мощнейшим нейротоксином. Все как-то утратили когнитивные возможности адекватно оценивать происходящее вокруг", — сыронизировал собеседник Лайфа.