ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 апреля 2023, 14:48
3287

Российский политолог объяснил последствиями ковида безумие министра обороны ФРГ

Политолог Мартынов увидел признаки безумия в словах Писториуса об операции ВСУ

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов увидел признаки безумия в заявлении министра обороны Германии о проведении специальной военной операции ВСУ на территории России. Как заявил политолог в беседе с Лайфом, оценивать паранойю европейских политиков становится всё сложнее, тем более что они зачем-то дискредитируют сами себя.

"Мне вообще кажется, что они с ума все посходили. Какие-то абсолютно неадекватные заявления делают, которые не соотносятся с официальной позицией Берлина о том, что Германия не участвует в этом конфликте. С их слов выходит, что Германия как раз участвует, координирует действия, поставляет танки. Чем это всё для них закончится, я не знаю", — развёл руками Мартынов.

И всё-таки у политолога нашлась версия, как объяснить "самоубийственные" заявления Берлина. Пусть и весьма неожиданная.

"Возможно, это последствия эпидемии коронавируса, который, как известно, является мощнейшим нейротоксином. Все как-то утратили когнитивные возможности адекватно оценивать происходящее вокруг", сыронизировал собеседник Лайфа.

Западные СМИ узнали, какое секретное российское оружие может подпортить работу ВСУ
Западные СМИ узнали, какое секретное российское оружие может подпортить работу ВСУ

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус допустил проведение операций украинской армии на территории России. По его словам, это было бы "совершенно нормально".

BannerImage

ТАСС / AP / Geert Vanden Wijngaert

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Германия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Комментарии Лайфу
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar