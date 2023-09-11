"Обдерут 100%": Собравшимся в ЕС россиянам дали дельный совет
Юрист Ванин: Собравшимся в ЕС нужно брать с собой то, с чем не жалко расстаться
Россиянам, которые планируют в ближайшей перспективе поехать в Евросоюз, следует брать с собой то, с чем будет не жалко расстаться. Такой совет дал юрист Валерий Ванин, комментируя санкции в отношении личных вещей граждан РФ.
Эксперт отметил, что, вероятнее всего, законопослушные европейские госслужащие будут беспрекословно выполнять предписания Еврокомиссии (ЕК). Не исключено, что перед въездом в страны ЕС будут организованы сервисы, где россияне смогут купить необходимые вещи на месте, к примеру, чемоданы или смартфоны. Что касается автомобилей, то, возможно, будет предложена временная стоянка, чтобы по территории содружества туристы смогли ездить на арендованных машинах.
"Рисков того, что граждан РФ не впустят в Евросоюз, я не вижу, а вот то, что впустят и обдерут, — 100%. Про возможность как-то оспорить прецеденты можно забыть вообще. Теоретически можно, конечно, но это будет длиться годами", — сказал Ванин в беседе с НСН.
Напомним, ранее стало известно, что Еврокомиссия запретила въезд в ЕС россиянам на личных авто, а также со смартфонами, косметикой, чемоданами, ноутбуками, шубами, драгоценностями, туалетной бумагой, шампунями и другими личными вещами. Дмитрий Медведев считает, что таким решением Брюссель показал, что россияне для них — люди второго сорта. Зампред Совбеза РФ предложил в связи с этим приостановить дипломатические отношения с ЕС.
ТАСС / Михаил Метцель