"Обдерут 100%": Собравшимся в ЕС россиянам дали дельный совет

Россиянам, которые планируют в ближайшей перспективе поехать в Евросоюз, следует брать с собой то, с чем будет не жалко расстаться. Такой совет дал юрист Валерий Ванин, комментируя санкции в отношении личных вещей граждан РФ.

Эксперт отметил, что, вероятнее всего, законопослушные европейские госслужащие будут беспрекословно выполнять предписания Еврокомиссии (ЕК). Не исключено, что перед въездом в страны ЕС будут организованы сервисы, где россияне смогут купить необходимые вещи на месте, к примеру, чемоданы или смартфоны. Что касается автомобилей, то, возможно, будет предложена временная стоянка, чтобы по территории содружества туристы смогли ездить на арендованных машинах.