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11 сентября, 11:24

С россиян не будут снимать одежду при въезде в Евросоюз

Представитель ЕК Уйвари: ЕС может не конфисковывать одежду въезжающих россиян

Странам Евросоюза (ЕС) разрешается не конфисковывать одежду граждан России, которые въезжают на территорию сообщества. Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари, комментируя санкции в отношении личных вещей россиян.

"Когда речь идёт о ценных вещах и товарах, то (санкции. — Прим. Лайфа) должны строго соблюдаться. Если вы гражданин России и пересекаете границу в одежде, которая подлежит запрету, то вряд ли она будет конфисковываться", — сказал он в ходе брифинга.

Захарова назвала расизмом запрет россиянам ввозить в ЕС личные вещи

Захарова назвала расизмом запрет россиянам ввозить в ЕС личные вещи

Напомним, ранее стало известно, что Еврокомиссия запретила въезд в ЕС россиянам на личных авто, а также со смартфонами, косметикой, чемоданами, ноутбуками, шубами, драгоценностями, туалетной бумагой, шампунями и другими личными вещами. Дмитрий Медведев считает, что таким решением Брюссель показал, что россияне для них — люди второго сорта. Зампред Совбеза РФ предложил в связи с этим приостановить дипломатические отношения с ЕС.

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Наталья Исакова
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