С россиян не будут снимать одежду при въезде в Евросоюз

Странам Евросоюза (ЕС) разрешается не конфисковывать одежду граждан России, которые въезжают на территорию сообщества. Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари, комментируя санкции в отношении личных вещей россиян.

"Когда речь идёт о ценных вещах и товарах, то (санкции. — Прим. Лайфа) должны строго соблюдаться. Если вы гражданин России и пересекаете границу в одежде, которая подлежит запрету, то вряд ли она будет конфисковываться", — сказал он в ходе брифинга.