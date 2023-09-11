Захарова назвала расизмом запрет россиянам ввозить в ЕС личные вещи

Запрет россиянам ввозит в ЕС смартфоны, чемоданы, косметику и другие личные вещи — это никакие не "санкции", а чистый расизм. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я считаю, что это просто расизм. Это никакая не политика санкций, это не вопрос уже создания каких-то дополнительных преимуществ для тонущей экономики Евросоюза. Это расизм как он есть", — заявила она в беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).