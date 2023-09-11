Захарова назвала расизмом запрет россиянам ввозить в ЕС личные вещи
Запрет россиянам ввозит в ЕС смартфоны, чемоданы, косметику и другие личные вещи — это никакие не "санкции", а чистый расизм. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я считаю, что это просто расизм. Это никакая не политика санкций, это не вопрос уже создания каких-то дополнительных преимуществ для тонущей экономики Евросоюза. Это расизм как он есть", — заявила она в беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Напомним, ранее стало известно, что Еврокомиссия запретила въезд в ЕС россиянам на личных авто, а также со смартфонами, косметикой, чемоданами, ноутбуками, шубами, драгоценностями, туалетной бумагой, шампунями и другими личными вещами. Дмитрий Медведев считает, что таким решением Брюссель показал, что россияне для них — люди второго сорта. Зампред Совбеза РФ предложил в связи с этим приостановить дипломатические отношения с ЕС.
ТАСС / Сергей Фадеичев