В Европе призвали "разумно" подходить к запрету на провоз россиянами личных вещей
Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей в страны ЕС
Еврокомиссия произвела корректировку запрета для россиян на въезд в ЕС с личными вещами. В пояснительном документе сказано, что каждая страна должна рассматривать подобные случаи отдельно и самостоятельно принимать решения.
Компетентные органы государств – членов Евросоюза могут допустить провоз некоторых предметов, если они гарантированно будут использоваться гражданином РФ во время поездки в личных целях и не вызывают опасений в плане обхода введённых ограничений. В этом случае важно применять санкции "разумным образом", добавили в записке.
"Для товаров, которые вызывают незначительные опасения по поводу обхода, таких как предметы личной гигиены, одежда, которую носят путешественники или которая находится в их багаже и явно предназначена для строго личного использования во время поездки, национальные компетентные органы должны продолжать применять запрет соразмерным и разумным образом", — сказано в документе.
Ранее Евросоюз объявил, что теперь россиянам запрещено посещать страны блока на личных автомобилях, а также с телефонами, ноутбуками, шубами, туалетной бумагой, шампунями и другими вещами. Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула Брюссель в расизме, а депутат ГД Мария Бутина призвала устроить ЕС бойкот.
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