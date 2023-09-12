В Европе призвали "разумно" подходить к запрету на провоз россиянами личных вещей

Еврокомиссия произвела корректировку запрета для россиян на въезд в ЕС с личными вещами. В пояснительном документе сказано, что каждая страна должна рассматривать подобные случаи отдельно и самостоятельно принимать решения.

Компетентные органы государств – членов Евросоюза могут допустить провоз некоторых предметов, если они гарантированно будут использоваться гражданином РФ во время поездки в личных целях и не вызывают опасений в плане обхода введённых ограничений. В этом случае важно применять санкции "разумным образом", добавили в записке.