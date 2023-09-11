Кремль напомнил Евросоюзу о здравом смысле после запрета на шампуни
Песков назвал новые запреты ЕС "чрезвычайными" с точки зрения здравого смысла
Решение ЕС на ввоз косметики, шампуней, смартфонов и автомобилей из России "чрезвычаен" с точки зрения здравого смысла. Такую характеристику новым ограничениям дал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
"Поскольку речь идёт о совершенно, я бы сказал, чрезвычайном с точки зрения здравого смысла решении Евросоюза, хочется надеяться, что мы не будем уподобляться подобным решениям и не будем падать до такого уровня", — отметил он в интервью РБК.
Представитель Кремля констатировал, что столицы всех европейских стран сейчас "поражены вирусом русофобии и дефицитом суверенитета", они находятся под давлением Вашингтона.
Напомним, ЕК выпустила очередные разъяснения насчёт того, какие товары можно ввозить в ЕС из России. Так, в частности, россиянам запрещено въезжать на территорию еврозоны на легковых авто и других транспортных средствах, предназначенных для перевозки менее чем десяти человек. Кроме того, запрет действует на косметику, смартфоны, драгоценности и другие вещи.