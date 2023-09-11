Кремль напомнил Евросоюзу о здравом смысле после запрета на шампуни

Решение ЕС на ввоз косметики, шампуней, смартфонов и автомобилей из России "чрезвычаен" с точки зрения здравого смысла. Такую характеристику новым ограничениям дал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

"Поскольку речь идёт о совершенно, я бы сказал, чрезвычайном с точки зрения здравого смысла решении Евросоюза, хочется надеяться, что мы не будем уподобляться подобным решениям и не будем падать до такого уровня", — отметил он в интервью РБК.

Представитель Кремля констатировал, что столицы всех европейских стран сейчас "поражены вирусом русофобии и дефицитом суверенитета", они находятся под давлением Вашингтона.