В ГД призвали россиян устроить бойкот странам ЕС из-за дискриминирующих запретов

Запреты Европейской комиссии носят дискриминационный характер, поэтому россиянам следует воздержаться от посещения стран ЕС. Такое заявление в беседе с Лайфом сделала депутат Госдумы Мария Бутина.

"С точки зрения гражданского протеста, я думаю, было бы правильно гражданам России просто отказаться от посещения стран Евросоюза в связи с тем, что подобные меры носят дискриминационный характер в отношении людей по признаку гражданства и национальному признаку", — сказала она.

По словам парламентария, наши соотечественники, которые не имеют российского гражданства и живут в Европе, тоже подвергаются нападкам со стороны недружественных стран. С точки зрения государства, считает Бутина, нужно отвечать симметрично, но тем, кто принимал решение о запретах, а не всем гражданам подряд. Депутат подчеркнула, что европейский народ не враг России, однако того же нельзя сказать о властях этих стран.

"Правящая верхушка <...> решает свои меркантильные интересы, прикрываясь политическими мерами <...>. Их надо выявлять, выделять и наказывать. Именно конкретно лиц, принимающих решения", — заключила Бутина.