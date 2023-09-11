В ФТС назвали незаконными действия ЕК из-за запрета на ввоз машин и шампуней из РФ
Глава ФТС Давыдов счёл полным беспределом запрет на въезд в ЕС на авто из России
Запрет Еврокомиссии на въезд россиян с автомобилями, смартфонами и другими личными вещами — полный беспредел. Такое заявление сделал врио главы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов в кулуарах ВЭФ.
"Глупость европейцев и, вообще, полный беспредел то, что они творят. Понимаете, это товары для личного пользования. Они приняли решение по запрету торгового оборота", — приводит РБК его слова.
Давыдов назвал незаконными действия Еврокомиссии с точки зрения таможенной логики. Причём повлиять на решение европейских стран не получится, "по крайней мере, силами таможни".
Напомним, ЕК выпустила очередные разъяснения насчёт того, какие товары можно ввозить в ЕС из России. Так, в частности, россиянам запрещено въезжать на территорию еврозоны на легковых авто и других транспортных средствах, предназначенных для перевозки менее чем десяти человек. Кроме того, запрет действует на косметику, смартфоны, драгоценности и другие вещи.
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