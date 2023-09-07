Ещё 11 россиян подпали под санкции США
Минфин США добавил 11 россиян в санкционный список за киберпреступления
Министерство финансов США объявило о включении ещё нескольких граждан РФ в санкционный список, который связан с кибербезопасностью. Об этом сказано на сайте ведомства.
Речь идёт об 11 россиянах. Причины, по которым они попали в перечень, не называются. Только указаны их фамилии, имена, а также псевдонимы в Сети и адреса электронной почты.
Ранее США ввели санкции против Международного детского центра "Артек", находящегося в Крыму, и его директора Константина Федоренко. Кроме того, в санкционном списке оказались 11 физических лиц, включая Аймани Кадырову — мать Рамзана Кадырова, председателя Правительства Чечни Муслима Хучиева и ряд других должностных лиц из Чеченской Республики.
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