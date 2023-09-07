Регион

Уведомления отключены

7 сентября, 13:13

Ещё 11 россиян подпали под санкции США

Минфин США добавил 11 россиян в санкционный список за киберпреступления

Министерство финансов США объявило о включении ещё нескольких граждан РФ в санкционный список, который связан с кибербезопасностью. Об этом сказано на сайте ведомства.

Речь идёт об 11 россиянах. Причины, по которым они попали в перечень, не называются. Только указаны их фамилии, имена, а также псевдонимы в Сети и адреса электронной почты.

США вывели из-под санкций яхту российского бизнесмена

США вывели из-под санкций яхту российского бизнесмена

Ранее США ввели санкции против Международного детского центра "Артек", находящегося в Крыму, и его директора Константина Федоренко. Кроме того, в санкционном списке оказались 11 физических лиц, включая Аймани Кадырову — мать Рамзана Кадырова, председателя Правительства Чечни Муслима Хучиева и ряд других должностных лиц из Чеченской Республики.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров