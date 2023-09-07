Ещё 11 россиян подпали под санкции США

Министерство финансов США объявило о включении ещё нескольких граждан РФ в санкционный список, который связан с кибербезопасностью. Об этом сказано на сайте ведомства.

Речь идёт об 11 россиянах. Причины, по которым они попали в перечень, не называются. Только указаны их фамилии, имена, а также псевдонимы в Сети и адреса электронной почты.