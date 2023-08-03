США вывели из-под санкций яхту российского бизнесмена
Минфин США снял введённые из-за России санкции с гражданина ОАЭ и одного судна
Штаты исключили из списка антироссийских санкций одно физическое лицо, а также одно судно. Кроме того, были сделаны уточняющие корректировки в адресах некоторых организаций. Об этом сообщается в публикации американского Министерства финансов.
В документе сказано, что санкции сняты с гражданина Объединённых Арабских Эмиратов Сатиша Симара 1961 года рождения, которого США подозревали в связях с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Помимо него, из-под санкций вывели яхту Addiction, в списках о ней стоит отметка о связи с бизнесменом Сергеем Адоньевым.
Ещё американское Министерство финансов исправило неточности в адресах трёх российских организаций: Института общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, Федерального исследовательского центра "Казанский научный центр РАН" и Института физики твёрдого тела имени Ю.А. Осипьяна Российской академии наук. Вдобавок казначейство США провело плановые уточнения в реестре попавших под санкции организаций, поправив регистрационные номера двух судов.
А с 1 августа Грузия ограничила экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей, произведённых в США. Это связано с введением одиннадцатого пакета санкций ЕС, который включает в себя запрет на поставку в РФ новых и б/у машин с объёмом двигателя более 1,9 литра, а также электромобилей и гибридов.
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