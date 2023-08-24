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24 августа, 15:36

США ввели санкции против детского центра "Артек"

США ввели санкции против Международного детского центра "Артек", находящегося в Крыму, и его директора Константина Федоренко. Об этом сообщил американский Минфин после объявления Джо Байденом о новых ограничениях против РФ.

Кроме того, в санкционном списке оказались 11 физических лиц, включая Аймани Кадырову — мать Рамзана Кадырова, председателя Правительства Чечни Муслима Хучиева и ряд других должностных лиц из Чеченской Республики.

Пескову стало стыдно за британцев из-за санкций против "Артека"

Пескову стало стыдно за британцев из-за санкций против "Артека"

А 17 июля санкции против "Артека" ввела Великобритания. Под ограничения также подпали 13 граждан РФ, среди которых — министр просвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова.

Обложка ©

ТАСС / Павлишак Алексей

Александра Вишнякова
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