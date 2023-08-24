США ввели санкции против детского центра "Артек"

США ввели санкции против Международного детского центра "Артек", находящегося в Крыму, и его директора Константина Федоренко. Об этом сообщил американский Минфин после объявления Джо Байденом о новых ограничениях против РФ.

Кроме того, в санкционном списке оказались 11 физических лиц, включая Аймани Кадырову — мать Рамзана Кадырова, председателя Правительства Чечни Муслима Хучиева и ряд других должностных лиц из Чеченской Республики.