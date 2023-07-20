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20 июля, 16:49

Пескову стало стыдно за британцев из-за санкций против "Артека"

Песков назвал маразмом санкции Британии в отношении детского центра "Артек"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал маразмом санкции Великобритании в отношении детского центра "Артек". По его мнению, Лондону следует стыдиться.

"Честно говоря, что поразило за последнее время — это санкции Великобритании против "Артека". Вот это верх маразма! И наверное, если бы я был британцем, мне было бы стыдно", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, 17 июля Великобритания ввела санкции против международного детского центра "Артек", находящегося в Крыму. Под ограничения также подпали 13 граждан РФ, среди которых — министр просвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова.

Обложка ©

ТАСС / Мальгавко Сергей

Андрей Бражников
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