Пескову стало стыдно за британцев из-за санкций против "Артека"
Песков назвал маразмом санкции Британии в отношении детского центра "Артек"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал маразмом санкции Великобритании в отношении детского центра "Артек". По его мнению, Лондону следует стыдиться.
"Честно говоря, что поразило за последнее время — это санкции Великобритании против "Артека". Вот это верх маразма! И наверное, если бы я был британцем, мне было бы стыдно", — сказал представитель Кремля.
Напомним, 17 июля Великобритания ввела санкции против международного детского центра "Артек", находящегося в Крыму. Под ограничения также подпали 13 граждан РФ, среди которых — министр просвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова.
ТАСС / Мальгавко Сергей