10 фотографий по-настоящему везучих людей, не завидовать которым невозможно

"Целый месяц думала, что потеряла обручальное кольцо во время поездки по пересечённой местности. Я уже было сдалась, но вот сегодня мы поняли, что оно всё это время было у мужа под дезодорантом", — roseazom.

Фото © Reddit / roseazom

"Мне удалось заснять такой вот кадр", — pythagoreal.

Фото © Reddit / pythagoreal

"Кажется, это мой день!" — in_recent_news.

Фото © Reddit / in_recent_news

"Сегодня в Ростове выпал снег. Этим двум владельцам автомобилей несказанно повезло", — Proper-Sock4721.

Фото © Reddit / Proper-Sock4721

"Девушка во время дайвинга нашла послание в бутылке 1926 года", — dsav99.

Фото © Reddit / dsav99

"На мою девушку чуть не упал этот мост, но ей повезло", — jakegrubbs19.

Фото © Reddit / jakegrubbs19

"Вернувшись домой, я нашёл в кармане этих джинсов из комиссионного магазина хрустящие 20 баксов! Отличный улов, учитывая, что сами джинсы стоили всего 9 долларов", — anydayemily.

Фото © Reddit / anydayemily

"Я довольно высокий, поэтому получить такое место для меня — это как в лотерею выиграть", — mrblahblahblah.

Фото © Reddit / mrblahblahblah

"Примерно через 15 секунд после того, как я вышел из машины", — ThirstGoblin.

Фото © Reddit / ThirstGoblin

"Мой сын Нео сегодня встретил своего тёзку. Ну и в качестве бонуса, меня зовут Константин", — DerDieDas.