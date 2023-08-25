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25 августа, 05:00

10 фотографий по-настоящему везучих людей, не завидовать которым невозможно

Все мы хотим быть счастливыми, но что для этого нужно? Деньги? Отличная работа? Прекрасные отношения? Иногда хватит удачного случая. Собрали 10 фото счастливчиков со всего мира, которые вас точно вдохновят.

"Целый месяц думала, что потеряла обручальное кольцо во время поездки по пересечённой местности. Я уже было сдалась, но вот сегодня мы поняли, что оно всё это время было у мужа под дезодорантом", — roseazom.

Фото © Reddit / roseazom

Фото © Reddit / roseazom

"Мне удалось заснять такой вот кадр", — pythagoreal.

Фото © Reddit / pythagoreal

Фото © Reddit / pythagoreal

"Кажется, это мой день!" in_recent_news.

Фото © Reddit / in_recent_news

Фото © Reddit / in_recent_news

"Сегодня в Ростове выпал снег. Этим двум владельцам автомобилей несказанно повезло", — Proper-Sock4721.

Фото © Reddit / Proper-Sock4721

Фото © Reddit / Proper-Sock4721

"Девушка во время дайвинга нашла послание в бутылке 1926 года", — dsav99.

Фото © Reddit / dsav99

Фото © Reddit / dsav99

"На мою девушку чуть не упал этот мост, но ей повезло", — jakegrubbs19.

Фото © Reddit / jakegrubbs19

Фото © Reddit / jakegrubbs19

"Вернувшись домой, я нашёл в кармане этих джинсов из комиссионного магазина хрустящие 20 баксов! Отличный улов, учитывая, что сами джинсы стоили всего 9 долларов", — anydayemily.

Фото © Reddit / anydayemily

Фото © Reddit / anydayemily

"Я довольно высокий, поэтому получить такое место для меня — это как в лотерею выиграть", — mrblahblahblah.

Фото © Reddit / mrblahblahblah

Фото © Reddit / mrblahblahblah

"Примерно через 15 секунд после того, как я вышел из машины", — ThirstGoblin.

Фото © Reddit / ThirstGoblin

Фото © Reddit / ThirstGoblin

"Мой сын Нео сегодня встретил своего тёзку. Ну и в качестве бонуса, меня зовут Константин", — DerDieDas.

Фото © Reddit / DerDieDas

Фото © Reddit / DerDieDas

10 вдохновляющих преображений, которые доказывают, что похудеть после 35 — не фантастика

10 вдохновляющих преображений, которые доказывают, что похудеть после 35 — не фантастика

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Reddit / DerDieDas / dsav99

Сергей Трофимов
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