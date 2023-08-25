10 фотографий по-настоящему везучих людей, не завидовать которым невозможно
Все мы хотим быть счастливыми, но что для этого нужно? Деньги? Отличная работа? Прекрасные отношения? Иногда хватит удачного случая. Собрали 10 фото счастливчиков со всего мира, которые вас точно вдохновят.
"Целый месяц думала, что потеряла обручальное кольцо во время поездки по пересечённой местности. Я уже было сдалась, но вот сегодня мы поняли, что оно всё это время было у мужа под дезодорантом", — roseazom.
Фото © Reddit / roseazom
"Мне удалось заснять такой вот кадр", — pythagoreal.
Фото © Reddit / pythagoreal
"Кажется, это мой день!" — in_recent_news.
Фото © Reddit / in_recent_news
"Сегодня в Ростове выпал снег. Этим двум владельцам автомобилей несказанно повезло", — Proper-Sock4721.
Фото © Reddit / Proper-Sock4721
"Девушка во время дайвинга нашла послание в бутылке 1926 года", — dsav99.
Фото © Reddit / dsav99
"На мою девушку чуть не упал этот мост, но ей повезло", — jakegrubbs19.
Фото © Reddit / jakegrubbs19
"Вернувшись домой, я нашёл в кармане этих джинсов из комиссионного магазина хрустящие 20 баксов! Отличный улов, учитывая, что сами джинсы стоили всего 9 долларов", — anydayemily.
Фото © Reddit / anydayemily
"Я довольно высокий, поэтому получить такое место для меня — это как в лотерею выиграть", — mrblahblahblah.
Фото © Reddit / mrblahblahblah
"Примерно через 15 секунд после того, как я вышел из машины", — ThirstGoblin.
Фото © Reddit / ThirstGoblin
"Мой сын Нео сегодня встретил своего тёзку. Ну и в качестве бонуса, меня зовут Константин", — DerDieDas.
Фото © Reddit / DerDieDas