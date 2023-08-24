7 секретов о том, как вести себя с мужчиной, чтобы он боялся вас потерять

Многие женщины живут в страхе, что со временем любимый мужчина к ним охладеет и их связи придёт конец. Какую возлюбленную боится потерять кавалер? С одной стороны, придётся держать своего любимого в тонусе, включить стерву, чтобы не было мыслей, что теперь он ваш повелитель. А с другой стороны, окутать его вниманием и теплотой, чтобы парень нуждался в вашем присутствии. Сочетание в себе двух противоположностей покажет, насколько развита у вас женская мудрость. В этой статье мы раскроем секреты крепких отношений и расскажем, как себя вести, чтобы мужчина боялся вас потерять. Придерживаясь этих правил, вы сохраните отношения и любовь.

1. Поддерживайте его

Мужчины — это сильная половина человечества, но им тоже нужна поддержка. Только получить её хотят не от друзей, а от своей половинки. Но, чтобы не показаться слабым, парни не всегда делятся своими проблемами. Интересуйтесь делами своего возлюбленного, восторгайтесь его достижениями и сопереживайте неудачам. Но не становитесь ему жилеткой, проявив минутную слабость, он может потом не простить, что вы стали её свидетелем. Покажите своему спутнику, что, невзирая на временные трудности, совместно вы найдёте из них выход.

2. Оставьте мужчине личное пространство

Чтобы привязать к себе мужчину, как ни странно, нужно ослабить поводок. Оставьте ему личное пространство. Фото © Shutterstock

Большое количество ссор у пар возникает по причине чрезмерного контроля со стороны одного партнёра и недостаточного внимания со стороны другого. Сбалансируйте время, которое вы будете проводить вместе и порознь. Занимайтесь своим развитием, найдите новые увлечения. Женщины не должно быть много в жизни своего мужчины. Вне зависимости от силы чувств к вам кавалер никогда не захочет отказываться от посиделок с друзьями и походов на футбол. Женщинам, наоборот, свойственно бросаться в отношения с головой, забывать про подруг и развлечения. Отведение определённого количества времени для собственных дел, встреч и хобби помогает сильнее ценить компанию друг друга. У мужчин обычно есть к чему-то особое пристрастие. Например, разбираться и ремонтировать машины или играть в компьютерные игры. Это может быть частью личности, и без неё возлюбленные чувствуют себя потерянными. Если вы хотите, чтобы мужчина боялся потерять вас, никогда не просите его оставить что-то подобное. Не заставляйте кавалера чувствовать себя виноватым за то, что он проводит с вами меньше времени из-за своего хобби.

3. Помните о своей ценности

Секрет этого ощущения кроется в любви к себе и здоровой самооценке. Всегда найдётся женщина, которая в чём-то лучше вас: красивее, успешнее, богаче, умнее. Но ваша самооценка не должна от этого зависеть никоим образом. Прежде всего мужчину привлекает самодостаточность. Если девушка не любит себя, не умеет о себе заботиться, не понимает, что такое личные границы, — построить с ней здоровые отношения практически невозможно.

4. Занимайтесь собой

Чтобы мужчина боялся вас потерять, придётся всегда быть ухоженной. Распускать себя как физически, так и умственно — значит повысить шанс на то, что вы перестанете быть интересной. Фото © Shutterstock

Практика показывает, что мужчины всегда крутятся около женщин, которые находят время для себя: занимаются спортом, путешествуют, делают макияж. Их привлекают те, кто не останавливается, не ноет, ищет силы продолжать идти дальше. Главное — двигаться. Все люди бессознательно ценят движение и тянутся к тем, кто не стоит на месте, а мечтает и стремится вперёд. Учите языки, занимайтесь спортом, читайте, смотрите качественное кино, ходите на теннис по выходным — такой образ жизни будет делать вас с каждым годом только интереснее и интереснее. К тому же зачастую мужчины уходят от женщин, которые запускают себя и перестают заниматься внешним видом. Вспомните себя в то время, когда вы хотели привлечь внимание своего избранника. Сколько новых платьев и кофточек появилось в вашем гардеробе? Наверняка чуть ли не каждый день делали укладку в парикмахерской, надевали каблуки, жертвуя удобством ради красоты? Если вы до сих пор каждый день по часу стоите перед зеркалом — волноваться не стоит. Но, если время, которое раньше вы уделяли уходу за собой, уходит на стирку, глажку и ромовые бабы, — притормозите. Переосмыслите свой распорядок дня. Мужчина, конечно, оценит заботу, но ему в первую очередь хочется видеть вас такой же красивой, как и раньше.

5. Дайте ему почувствовать себя нужным

Каждый мужчина стремится быть нужным и востребованным, хорошим для своей дамы. Вы можете немного подыграть его благородным стремлениям и время от времени просить о маленьких и не очень услугах. Если мужчина хорошо разбирается в технике, позовите его отремонтировать тостер. Если вызовите на дом мастера, то молодой человек может воспринять это как оскорбление его достоинства. Поэтому, прежде чем что-либо предпринять, расскажите парню о проблеме, пусть возлюбленный сам решит, справится он своими силами или потребуется помощь. Если у вашей половинки не хватит навыков решить проблему, не говорите ему: "Ты же мужчина". Ваш молодой человек может быть профессионалом в одном деле, но не разбираться в другом. И это нормально, ведь все мы люди. Помните, упрёки такого типа заставляют кавалеров чувствовать себя слабыми. В ответ вы можете получить ещё более болезненный выпад, потому что заденете его мужское эго.

6. Не пытайтесь изменить мужчину

Чтобы мужчина не захотел от вас сбежать, не нужно пытаться насильно его поменять и тыкать носом в стагнацию. Фото © Shutterstock

Как это ни печально, но вы не способны изменить человека, если у него самого нет этого желания. Мы можем сколько угодно требовать соответствовать нашим фантазиям, но выхлопа от этого будет ноль. Мужчина действительно боится потерять женщину, когда чувствует, что она искренне принимает его таким, какой он есть. За возлюбленной остаётся только право вдохновлять партнёра на то, чтобы он мог стать лучшей версией самого себя, но не более того. Не заставляйте чувствовать парня, будто ему нужно измениться.

7. Останавливай его на самом интересном месте