Психологи придумали новый тип мужчин, теперь их три — к какому относится ваш любимый?
Мы привыкли думать о типах мужчинах в формате альфа- и бета- самцов и так далее. Но недавнее исследование Университета Британской Колумбии показало, что на самом деле всех мужчин можно разделить на три категории. Самцы тут ни при чём.
В исследовании учёные изучали, как маскулинность влияет на отношения между партнёрами и их психическое здоровье. Исследование проводилось на 92 мужчинах из самых разных культур. В итоге учёным удалось выделить три типа мужчин, в зависимости от того, какую роль они готовы взять на себя в отношениях. Рассмотрим их ниже.
Первая категория
Три типа маскулинности: к какому относится ваш мужчина? Фото © Freepik / zinkevych
Первая категория — это мужчины, которые следуют традиционным гендерным ролям, таким как обеспечение и защита в отношениях. Они называются неотрадиционалистами.
Вторая категория
Вторая категория — мужчины, которые стремятся к равноправному партнёрству, с акцентом на взаимности и обмене. Их обозначили эгалитаристами (от égalité — "равенство").
Третья категория — мужчины "прогрессивные"
Какие бывают типы мужчин? Фото © Freepik
Третья категория — это также мужчины, которые работают над равенством полов. Однако в отличие от второй категории, они готовы регулярно обсуждать с партнёршей, какие обязанности кому достаются, и, в случае если это будет рациональнее, самостоятельно готовы взять нетипичные роли, например, уход за детьми или семейный быт, на себя.
Преимущества и проблемы
Каждый из этих стилей имеет свои преимущества и вызовы. Например, по словам исследователей, мужчины, которые активно продвигают ценности гендерного равенства, сообщают об улучшении своего психического благополучия, пишет Daily Mail.
А вот парни, которые не придерживаются этих идеалов, конечно же, могут столкнуться с изоляцией или критикой со стороны других. А это, пугают авторы исследования, может повлиять на их психическое здоровье. Вопрос в том, как часто пересекаются эти типы мужчин в реальной жизни?
Цели исследования
Команда учёных надеется, что результаты помогут построить более здоровые отношения между партнёрами. Согласно исследованию, каждый гетеросексуальный мужчина может быть отнесён к одной из трёх категорий. А к какой категории принадлежит ваш любимый?
Freepik / freepic.diller