Психологи придумали новый тип мужчин, теперь их три — к какому относится ваш любимый?

В исследовании учёные изучали, как маскулинность влияет на отношения между партнёрами и их психическое здоровье. Исследование проводилось на 92 мужчинах из самых разных культур. В итоге учёным удалось выделить три типа мужчин, в зависимости от того, какую роль они готовы взять на себя в отношениях. Рассмотрим их ниже.

Первая категория

Три типа маскулинности: к какому относится ваш мужчина? Фото © Freepik / zinkevych

Первая категория — это мужчины, которые следуют традиционным гендерным ролям, таким как обеспечение и защита в отношениях. Они называются неотрадиционалистами.

Вторая категория

Вторая категория — мужчины, которые стремятся к равноправному партнёрству, с акцентом на взаимности и обмене. Их обозначили эгалитаристами (от égalité — "равенство").

Третья категория — мужчины "прогрессивные"

Какие бывают типы мужчин? Фото © Freepik

Третья категория — это также мужчины, которые работают над равенством полов. Однако в отличие от второй категории, они готовы регулярно обсуждать с партнёршей, какие обязанности кому достаются, и, в случае если это будет рациональнее, самостоятельно готовы взять нетипичные роли, например, уход за детьми или семейный быт, на себя.

Преимущества и проблемы

Каждый из этих стилей имеет свои преимущества и вызовы. Например, по словам исследователей, мужчины, которые активно продвигают ценности гендерного равенства, сообщают об улучшении своего психического благополучия, пишет Daily Mail.

А вот парни, которые не придерживаются этих идеалов, конечно же, могут столкнуться с изоляцией или критикой со стороны других. А это, пугают авторы исследования, может повлиять на их психическое здоровье. Вопрос в том, как часто пересекаются эти типы мужчин в реальной жизни?

Цели исследования