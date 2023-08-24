Не наливать: 8 принципиальных трезвенников среди российских звёзд

Селебрити часто посещают светские мероприятия и банкеты, на которых гостей угощают разными видами алкоголя. Однако среди звёзд есть и те, кто ни при каких условиях не согласится выпить даже бокальчик шампанского. И у каждого из них есть на это свои веские причины. Алкоголизм в прошлом, здоровый образ жизни, религиозные убеждения и даже просто непереносимость. Кто бы мог подумать?!

1. Лера Кудрявцева

Кто из звёзд российского шоу-бизнеса никогда не употребляет алкоголь? Фото © ТАСС / Тараканов Вадим

Артистка Лера Кудрявцева тяжело переживала развод с первым мужем Сергеем Ленюком. Чтобы хоть как-то отвлечься, стала заливать душевные раны алкоголем. Она не раз признавалась, что в тот тяжёлый период жизни выпивка помогала ей забыться. Но через некоторое время дива посмотрела на свою жизнь со стороны и ужаснулась. Лера не заметила, как стала пить ежедневно всё больше и больше. К счастью, мотивация справиться с зависимостью у телеведущей была, ведь рядом с Кудрявцевой всё это время находился маленький сын. У артистки получилось взять себя в руки. На данный момент она не употребляет алкоголь вот уже больше 20 лет.

2. Сергей Безруков

Сергей Безруков не переносит алкоголь и считает, что именно из-за спиртных напитков люди теряют себя. Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Сергей Безруков категоричен в своём отношении к алкоголю. Он считает, что крепкие напитки — это главная причина, по которой люди теряют себя и рушат семьи. Сам актёр много лет не пьёт и не курит. И тяги к "запретному плоду" не испытывает.

3. Лариса Гузеева

Почему знаменитая сваха Гузеева не пьёт алкоголь? Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Самая главная сваха страны тоже давненько отдыхает без алкогольных трипов. Изначально её отношения со спиртным складывались противоречиво. Она спокойно выпивала на творческих встречах, но всегда знала меру. Однако в браке с первым мужем Лариса пристрастилась к алкоголю не на шутку. Всё осложнялось ещё и тем, что она пыталась бороться с наркозависимостью мужа, но сама попала в лапы разрушительной силы — участившихся возлияний. Лариса Андреевна жаловалась, что муж её постоянно бил и едва не свёл в могилу. Когда знаменитость поняла, что любой удар для неё может быть последним, она ушла от мужа и начала лечиться от зависимости. Уже много лет Гузеева не курит и не пьёт, заботится о здоровье. Лариса Андреевна обожает посещать оздоровительные клиники: проходит детокс-программы и курсы по оздоровлению организма. Артистку теперь беспокоит одна привычка — любовь к вкусной еде. Отсюда и лишний вес.

4. Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин по молодости часто выпивал алкоголь, но потом окунулся в религию и бросил эту пагубную привычку. Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Грозный предводитель интернов в молодости не раз участвовал в грандиозных попойках и прочих мероприятиях весёлой студенческой жизни. Но со временем с головой окунулся в религию, даже получил сан действующего священника Русской православной церкви. В то время он и распрощался с алкоголем. По причинам материальных затруднений Охлобыстин завершил церковное служение в 2005 году. Он вернулся к съёмкам, но про трезвый образ жизни не забыл. По словам актёра, хочет быть хорошим примером для своих двух сыновей и четырёх дочерей.

5. Любовь Успенская

Кто из российских звёзд ненавидит алкоголь и не пьёт его — Любовь Успенская. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Певица Любочка Успенская слишком печётся о своей фигуре, чтобы испортить её употреблением алкоголя. Она не раз признавалась, что алкоголь — яд для веса. Артистка уверяет, что не пригубливает даже вино, поскольку ей хочется быть всегда в прекрасной форме. Певица занимается йогой, следит за сантиметрами на талии. Недавно звезда с помощью пластического хирурга увеличила ягодицы, обновила грудные импланты, скорректировала живот. Тело у Успенской теперь в идеальной форме, и его нужно поддерживать здоровым образом жизни. Конечно, в такой плотный график ритуалов красоты спиртные напитки совсем не вписываются. Успенская также рассказывала, что, для того чтобы отдохнуть или расслабиться, ей употреблять вовсе не обязательно! К тому же, по словам певицы, выпивка мешает креативным идеям, требующим постоянного воплощения!

6. Александр Розенбаум

Александра Розенбаума алкоголь едва не свёл в могилу. Поняв, что он получил шанс, певец бросил пить навсегда. Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Алкоголь чуть не свёл знаменитого барда-шансонье в могилу. На вечеринке после концерта, который проходил в далёкой Австралии, Александр Яковлевич так перебрал, что организм, перегруженный дальними перелётами и сменой часовых поясов, дал серьёзный сбой. У артиста остановилось сердце и не работало целых семь минут. Вовремя подоспевшие врачи путём электростимуляции запустили "мотор" Розенбаума. Поняв, что получил, по сути говоря, вторую жизнь, Александр Яковлевич бросил пить навсегда. А ещё он до сих пор хранит контакты дефибриллятора, которым его реанимировали австралийские медики.

7. Татьяна Догилева

Поборов свою зависимость от алкоголя, Татьяна Догилева стала трезвенницей. Фото © ТАСС / Серебряков Дмитрий

У Татьяны Догилевой была долгая и трудная борьба с алкоголизмом. Лишь в 2010 году актриса окончательно поборола пагубную привычку, которая чуть не отобрала у неё жизнь. Сейчас спиртное совершенно не интересует Татьяну: у неё есть более интересные способы отдыха.

8. МакSим

Певица МакSим призналась, что уже долгое время находится в реабилитационном центре, где проходит лечение от алкоголизма. Фото © ТАСС / Геодакян Артём