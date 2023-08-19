Регион

Уведомления отключены

19 августа, 20:02

МакSим впервые вышла на сцену после рихану, выступив на урбанистическом форуме в "Лужниках"

Певица Максим дала первый концерт после завершения курса лечения от алкогольной зависимости. Выступление знаменитости состоялось 19 августа в рамках музыкального фестиваля "PRO лето" на Московском урбанистическом форуме в "Лужниках".

Исполнительница порадовала гостей мероприятия своими главными хитами. В частности, со сцены прозвучала композиция "Мой рай", а фанаты певицы не отказали себе в удовольствии подпеть.

Выступление Максим в "Лужниках". © LIFE

Помимо Максим на фестивале выступили Slava Marlow, Хабиб, Kara Kross, Ислам Итляшев и группа "Мураками". Завершится же шоу ночной дискотекой, темп которой зададут "Иванушки International", Нюша и Arina Mur.

Личное меню и психолог 24/7: Раскрыто, где МакSим лечится от алкозависимости и сколько это стоит

Личное меню и психолог 24/7: Раскрыто, где МакSим лечится от алкозависимости и сколько это стоит

Максим призналась в алкогольной зависимости 13 июля. Звезда записала видеообращение из реабилитационной клиники, отметив, что при помощи спиртного пыталась заглушить свои проблемы. Однако выпивка лишь негативно отразилась на жизни певицы.

Обложка ©

Кадр видео LIFE

Илья Пушкарев
  • Новости
  • МакSим (Марина Абросимова, певица)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров