МакSим впервые вышла на сцену после рихану, выступив на урбанистическом форуме в "Лужниках"

Певица Максим дала первый концерт после завершения курса лечения от алкогольной зависимости. Выступление знаменитости состоялось 19 августа в рамках музыкального фестиваля "PRO лето" на Московском урбанистическом форуме в "Лужниках".

Исполнительница порадовала гостей мероприятия своими главными хитами. В частности, со сцены прозвучала композиция "Мой рай", а фанаты певицы не отказали себе в удовольствии подпеть.

Выступление Максим в "Лужниках". © LIFE

Помимо Максим на фестивале выступили Slava Marlow, Хабиб, Kara Kross, Ислам Итляшев и группа "Мураками". Завершится же шоу ночной дискотекой, темп которой зададут "Иванушки International", Нюша и Arina Mur.