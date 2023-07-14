Личное меню и психолог 24/7: Раскрыто, где МакSим лечится от алкозависимости и сколько это стоит

По данным издания, исполнительница проходит лечение в элитной наркологической клинике Маршака. Учреждение рассчитано на то, чтобы вмещать до 40 пациентов, в программу включены вывод из запоя, кодирование от алкоголизма, а также медикаментозное лечение. 28 дней проживания в стационаре клиники обойдутся постояльцу в миллион рублей.

В больнице имеются спортивные и каминные залы, а также теннисные корты. Кроме того, неподалёку от стационара есть премиум-отделение на пять пациентов. Там предусмотрены круглосуточные консультации с психологом, возможность встречаться с родными в любое время, а ещё индивидуальное меню от шеф-повара. Цена за лечение в премиум-отделении — 1,4 млн за четыре недели.