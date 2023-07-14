Регион

Уведомления отключены

14 июля, 09:47

Личное меню и психолог 24/7: Раскрыто, где МакSим лечится от алкозависимости и сколько это стоит

Super: Певица МакSим лечится от алкоголизма в московской клинике Маршака

Стало известно учреждение, где лечится от алкогольной зависимости российская певица MaкSим (Марина Абросимова). Об этом сообщает Super.ru.

По данным издания, исполнительница проходит лечение в элитной наркологической клинике Маршака. Учреждение рассчитано на то, чтобы вмещать до 40 пациентов, в программу включены вывод из запоя, кодирование от алкоголизма, а также медикаментозное лечение. 28 дней проживания в стационаре клиники обойдутся постояльцу в миллион рублей.

В больнице имеются спортивные и каминные залы, а также теннисные корты. Кроме того, неподалёку от стационара есть премиум-отделение на пять пациентов. Там предусмотрены круглосуточные консультации с психологом, возможность встречаться с родными в любое время, а ещё индивидуальное меню от шеф-повара. Цена за лечение в премиум-отделении — 1,4 млн за четыре недели.

"Хрупкая, но какая сильная!": Билан поддержал МакSим после её признания в алкозависимости

"Хрупкая, но какая сильная!": Билан поддержал МакSим после её признания в алкозависимости

Напомним, накануне МакSим записала видеообращение к поклонникам, в котором призналась в алкоголизме и рассказала, что сейчас проходит лечение в клинике. По словам певицы, апогеем её зависимости стало выступление в Сочи, которое толком не состоялось. Эта ситуация показала Абросимовой, что попытка сбежать от проблем и лишних впечатлений при помощи спиртного ни к чему не приводит, кроме больших потерь.

Обложка ©

T.me / МАКSИМ

Юрий Лысенко
  • Новости
  • МакSим (Марина Абросимова, певица)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров