Личное меню и психолог 24/7: Раскрыто, где МакSим лечится от алкозависимости и сколько это стоит
Super: Певица МакSим лечится от алкоголизма в московской клинике Маршака
Стало известно учреждение, где лечится от алкогольной зависимости российская певица MaкSим (Марина Абросимова). Об этом сообщает Super.ru.
По данным издания, исполнительница проходит лечение в элитной наркологической клинике Маршака. Учреждение рассчитано на то, чтобы вмещать до 40 пациентов, в программу включены вывод из запоя, кодирование от алкоголизма, а также медикаментозное лечение. 28 дней проживания в стационаре клиники обойдутся постояльцу в миллион рублей.
В больнице имеются спортивные и каминные залы, а также теннисные корты. Кроме того, неподалёку от стационара есть премиум-отделение на пять пациентов. Там предусмотрены круглосуточные консультации с психологом, возможность встречаться с родными в любое время, а ещё индивидуальное меню от шеф-повара. Цена за лечение в премиум-отделении — 1,4 млн за четыре недели.
Напомним, накануне МакSим записала видеообращение к поклонникам, в котором призналась в алкоголизме и рассказала, что сейчас проходит лечение в клинике. По словам певицы, апогеем её зависимости стало выступление в Сочи, которое толком не состоялось. Эта ситуация показала Абросимовой, что попытка сбежать от проблем и лишних впечатлений при помощи спиртного ни к чему не приводит, кроме больших потерь.